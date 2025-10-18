En
احتمال دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی قوت گرفت

مقامات آمریکا سرگرم ترتیب دادن دیداری بین رئیس‌جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی در ماه آینده میلادی هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع آگاه می‌گویند که مقامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سرگرم گفت‌و‌گو‌هایی برای برگزاری دیداری میان ترامپ و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی هنگام سفر ترامپ به آسیا در ماه آینده هستند؛ هرچند بسیاری در مورد انجام نهایی این دیدار تردید دارند.

این منابع گفتند هنوز هیچ برنامه‌ریزی لجستیکی جدی برای چنین دیداری انجام نشده چرا که هیچ ارتباطی بین واشنگتن و پیونگ یانگ مانند آنچه ترامپ در مواردی در دوره اول ریاست جمهوری خود داشت، وجود نداشته است.

دو منبع در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان مدعی شدند که اولین تماس ترامپ با رهبر کره شمالی در اوایل سال جاری بدون پاسخ مانده، زیرا مقامات کره شمالی نامه را نپذیرفتند.

با این حال به نظر می‌آید کاخ سفید برای سفر پیش رو که در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین صورت می‌گیرد، بیشتر بر ملاقات با «شی جین پینگ» رهبر چین متمرکز است.

اما ترامپ به صورت علنی و خصوصی تمایل خود را برای ملاقات با رهبر کره شمالی ابراز کرده و مقامات در حالی که او در سفرش به آسیا است، در را برای ملاقات باز گذاشته‌اند.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مقام‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت پس از توییت دعوت رئیس‌جمهور برای ملاقات، در منطقه غیرنظامی کره، دیدار بین این دو را ترتیب دادند. نمونه‌ای از اینکه چقدر سریع اوضاع می‌تواند تغییر کند.

منابع به‌علاوه می‌گویند که علاقه شخصی ترامپ به دیدار احتمالی با کیم در ابتدا پس از آن به وجود آمد که رئیس جمهور آمریکا در ماه اوت میزبان «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید بود. در جریان این دیدار، لی رسماً از ترامپ دعوت کرد تا در گردهمایی وزرای تجارت سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در کره جنوبی شرکت کند و اظهار داشت که این مکان می‌تواند فرصت مناسبی برای دیدار با کیم برای ترامپ فراهم کند.

ترامپ با این ایده موافق بود و به همتای کره‌ای گفت که آن را بررسی خواهد کرد.

تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
تصمیم مهم سازمان ملل درباره الجولانی
