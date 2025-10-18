احتمال دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی قوت گرفت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع آگاه می‌گویند که مقامات دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا سرگرم گفت‌و‌گو‌هایی برای برگزاری دیداری میان ترامپ و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی هنگام سفر ترامپ به آسیا در ماه آینده هستند؛ هرچند بسیاری در مورد انجام نهایی این دیدار تردید دارند.

این منابع گفتند هنوز هیچ برنامه‌ریزی لجستیکی جدی برای چنین دیداری انجام نشده چرا که هیچ ارتباطی بین واشنگتن و پیونگ یانگ مانند آنچه ترامپ در مواردی در دوره اول ریاست جمهوری خود داشت، وجود نداشته است.

دو منبع در گفت‌و‌گو با سی‌ان‌ان مدعی شدند که اولین تماس ترامپ با رهبر کره شمالی در اوایل سال جاری بدون پاسخ مانده، زیرا مقامات کره شمالی نامه را نپذیرفتند.

با این حال به نظر می‌آید کاخ سفید برای سفر پیش رو که در بحبوحه تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین صورت می‌گیرد، بیشتر بر ملاقات با «شی جین پینگ» رهبر چین متمرکز است.

اما ترامپ به صورت علنی و خصوصی تمایل خود را برای ملاقات با رهبر کره شمالی ابراز کرده و مقامات در حالی که او در سفرش به آسیا است، در را برای ملاقات باز گذاشته‌اند.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، مقام‌ها در کمتر از ۴۸ ساعت پس از توییت دعوت رئیس‌جمهور برای ملاقات، در منطقه غیرنظامی کره، دیدار بین این دو را ترتیب دادند. نمونه‌ای از اینکه چقدر سریع اوضاع می‌تواند تغییر کند.

منابع به‌علاوه می‌گویند که علاقه شخصی ترامپ به دیدار احتمالی با کیم در ابتدا پس از آن به وجود آمد که رئیس جمهور آمریکا در ماه اوت میزبان «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ سفید بود. در جریان این دیدار، لی رسماً از ترامپ دعوت کرد تا در گردهمایی وزرای تجارت سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در کره جنوبی شرکت کند و اظهار داشت که این مکان می‌تواند فرصت مناسبی برای دیدار با کیم برای ترامپ فراهم کند.

ترامپ با این ایده موافق بود و به همتای کره‌ای گفت که آن را بررسی خواهد کرد.