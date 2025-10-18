En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 512
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۰۱۲
کد خبر:۱۳۳۵۰۱۲
1600 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

جدیدترین قیمت مشروبات الکلی در ایران را ببینید

شاید برای بسیاری عجیب باشد که چرا در جمهوری اسلامی ایران، با وجود ممنوعیت قانونی مشروبات الکلی، هر سال «قیمت عرفی» این کالا توسط مراجع رسمی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و به مراجع قضایی اعلام می‌شود. بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق وابسته به «ارزش ریالی» کالای مکشوفه است. در خصوص کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، این ارزش مبنای تعیین حبس، جزای نقدی (تا 3 برابر ارزش)، ضبط وسایل و صلاحیت مرجع رسیدگی است. لذا تعیین «قیمت عرفی» این اقلام، نه به‌معنای مشروعیت‌بخشی، بلکه صرفاً برای اجرای دقیق قانون، صدور احکام قضایی عادلانه و وحدت رویه بین دادگاه‌هاست. این ارزش‌ها هر سال با استعلام از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اعلام سازمان تعزیرات حکومتی به قضات سراسر کشور ابلاغ می‌شود. قیمت عرفی مشروبات الکی در ایران را ببینید
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مشروبات الکلی قیمت ویدیو مشروب ویسکی ودکا کنیاک شراب فیلم آبجو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
همشهری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
تکیلا ندارن؟
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
داداش تولید داخلش یه زور پیدا میشه اوضاع خرابه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
قیمت تعاونی هست اینها ؟
سهیل بشردوست
|
Germany
|
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
2
پاسخ
نرخ اتحادیه ست؟ ?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
0
پاسخ
استغفرالله.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟