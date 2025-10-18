جدیدترین قیمت مشروبات الکلی در ایران را ببینید

شاید برای بسیاری عجیب باشد که چرا در جمهوری اسلامی ایران، با وجود ممنوعیت قانونی مشروبات الکلی، هر سال «قیمت عرفی» این کالا توسط مراجع رسمی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و به مراجع قضایی اعلام می‌شود. بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نوع و میزان مجازات مرتکب قاچاق وابسته به «ارزش ریالی» کالای مکشوفه است. در خصوص کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، این ارزش مبنای تعیین حبس، جزای نقدی (تا 3 برابر ارزش)، ضبط وسایل و صلاحیت مرجع رسیدگی است. لذا تعیین «قیمت عرفی» این اقلام، نه به‌معنای مشروعیت‌بخشی، بلکه صرفاً برای اجرای دقیق قانون، صدور احکام قضایی عادلانه و وحدت رویه بین دادگاه‌هاست. این ارزش‌ها هر سال با استعلام از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اعلام سازمان تعزیرات حکومتی به قضات سراسر کشور ابلاغ می‌شود. قیمت عرفی مشروبات الکی در ایران را ببینید