مترجمی برای ناشنوایان، یا کاری که در آن، دستها به جای زبان حرف میزنند، هرچند برای علاقمندان یک شغل محسوب میشود، اما دغدغهها و چالشهایی نیز در خود وجود دارد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک در حاشیه نشست خبری جشنواره فرهنگ هنری همام یک حاشیه مهم توجه خبرنگار ما را به خود جلب کرد؛ مهنوش کلانتریان مترجم اخبار برای ناشنوایان که آمده بود تا برنامه نشست خبری را برای این قشر از جامعه ترجمه کند.
خبرنگار ما از او درباره شغلش شرایط درآمدی و چند و چون کارش سوالاتی پرسید که احتمالاً برای شما نیز جذاب باشد.
گفتگوی خبرنگار تابناک با ترجمه با خانم کلانتریان مترجم اخبار ناشنوایان را در ویدیوی زیر ببینید.