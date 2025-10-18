به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی اعلام دیدار آتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با ولادیمیر پوتین در بوداپست پایتخت مجارستان، یک پرسش ساده خبرنگار هافینگتون پست از سخنگوی کاخ سفید به بحرانی در روابط اداره مطبوعاتی کاخ سفید با رسانهها تبدیل شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پایگاه خبری هافینگتونپست پس از سخنان ترامپ درباره دیدارش با رئیسجمهور روسیه در پایتخت مجارستان، از سخنگویان کاخ سفید پرسید، «چرا بوداپست انتخاب شده؟» پاسخ رسمی کاخ سفید به طرز غیرمنتظرهای توهینآمیز بود.
کارولین لویت دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در پاسخ کوتاه نوشت: «مامانت انتخابش کرده!»
لحظاتی بعد، استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید نیز همان جمله را عیناً تکرار کرد: «مامانت!»
وقتی خبرنگار از لویت پرسید آیا این پاسخ را شوخی میداند، او با لحنی تندتر پاسخ داد، «مضحکتر از اینه که خودتو روزنامهنگار بدونی. تو یه چپگرای متعصب و بیاعتباری که حتی همکارای رسانهایت هم تو را جدی نمیگیرن، فقط رودررو بهت نمیگن. لطفاً دیگه این سؤالهای جانبدارانه و مزخرفتو برام نفرست.»
هافینگتونپست در واکنش طنزآمیز نوشت که «از این پاسخها ویران شده» و فعلاً از ترس ادامه گفتوگو با مقامهای کاخ سفید، از طرح سؤالهای بعدی خودداری خواهد کرد.
این رویداد در حالی رخ میدهد که بسیاری از تحلیلگران انتخاب بوداپست به عنوان محل دیدار ترامپ و پوتین را تصمیمی بهشدت نمادین و بحثبرانگیز دانستهاند چرا که این شهر یادآور یکی از مهمترین لحظات تاریخی روابط روسیه، اوکراین و غرب است؛ توافقی که حالا عملاً به یکی از شکستخوردهترین تعهدات امنیتی قرن تبدیل شده است.
پرسشی که یادآور توافق معروف یادداشت بوداپست (Budapest Memorandum) در سال ۱۹۹۴ بود؛ توافقی که طی آن اوکراین در ازای تضمین حفظ تمامیت ارضیاش از سوی روسیه، آمریکا و بریتانیا، زرادخانه هستهای خود را واگذار کرد.
در فضای رسانهای آمریکا، واکنش تند و تمسخرآمیز سخنگویان کاخ سفید به پرسش خبرنگاران بهعنوان نشانهای از رویکرد تحقیرآمیز دولت ترامپ نسبت به رسانههای منتقد تعبیر شده است؛ رویکردی که یادآور لحنهای مشابه در دوره نخست ریاستجمهوری اوست.
بعضی از کاربران شبکه اجتماعی نیز این پاسخ سخنگوی کاخ سفید را متناسب با رویکرد کلان دولت ترامپ در مواجهه با منتقدان و مخالفان خوانده و گفتهاند به ادب و نزاکت دیپلماتیک آمریکا نگاه کنید؛ درخور شان دولت ترامپ...
خود ترامپ نیز تا کنون بارها با خبرنگاران منتقد برخوردهای توهین آمیزی داشته است و با خبرنگاران شبکه سی ان ان،ای بی سی و نیویورک تایمز درگیری لفظی داشته و بعضی از آنها را از ورود به کاخ سفید منع کرده است.