به گزارش تابناک؛ محمد جعفر قائمپناه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویر مکاتبه اداری اجراییشدن پیوستن رئیسجمهوری به پویش ساخت مدرسه، نوشت: «پیرو دستور رئیسجمهور پزشکیان، مکاتبات اداری جهت اجراییشدن پیوستن ایشان به پویش بساز مدرسه، انجام شد.»
مسعود پزشکیان در جریان سفر اخیر به اصفهان در جشنواره خیران مدرسهساز خطاب به معاون اجرایی رئیسجمهوری، تاکید کرد: «یک ماه حقوق بنده را به این حساب بریزید. از حقوق من ماهیانه ۵ میلیون تومان به این حساب بریزید. هر کس یک قدم بردارد. یکی ماهی ۵ میلیون تومان میدهد، یکی هم ماهی ۵۰۰۰ تومان بدهد. هر کس در حد توانش. برای آموزش فرزندان کشور یک قدم برداریم. این فقط برای ساختن نیست. برای تربیت بچههایی است راستگو، جسور، سرخمنکن و دلبسته به این خاک»
قائمپناه هم با پرداخت حقوق مهرماه و پرداخت ماهانه ۴ میلیون تومان به پویش بهساز مدرسه پیوسته است.
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز با پیوستن به پویش «بساز مدرسه» و پرداخت یک ماه از حقوق خود، ماهانه ۵ میلیون تومان را هم برای هزینهکرد در طرح عدالت آموزشی دولت چهاردهم اختصاص داده است.