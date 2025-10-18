⁨ ⁨ تا حالا اسم «تهرانجلس Tehrangeles» به گوشت‌تان خورده؟ بلوار ویلشیر | Wilshire Blvd و بلور سانتا مونیکا | Santa Monica Blvd در مجاورت بورلی هیلز | Beverly Hills، پر از خانه‌ها و املاک لوکس ایرانی‌هاست. اینجا جایی که به خاطر حضور پررنگ ایرانی‌ها، خیلی‌ها به آن Tehrangeles می‌گویند. جالب‌تر اینکه حدود 20 درصد جمعیت بورلی‌هیلز فارسی‌زبانند؛ یعنی یکی از بالاترین تراکم‌های جامعه ایرانی در کل خارج از ایران! برخی مغازه‌هایی که ایرانی‌ها در بورلی هیلز در اختیار دارند و مستاجرش برندهای بزرگ دنیای مد هستند، اجاره‌ای بین نیم تا میلیون دلار در ماه دارد! تصاویری از یکی از این مغازه‌ها را می‌بینید.