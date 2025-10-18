برنده نوبل از حمله اسرائیل به ایران حمایت کرد

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد: «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جدید جایزه صلح نوبل، در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرد. در این بیانیه آمده است که ماچادو از بازگشت گروگانهای اسرائیلی تحت توافق آتشبس در غزه استقبال کرد و از تلاشهای اسرائیل علیه ایران که آن را تهدیدی برای هر دو کشور توصیف کرد، قدردانی نمود.
ماچادو مدتهاست که به دنبال روابط نزدیکتر با اسرائیل و نتانیاهو بوده و خود را در تضاد با دولت فعلی ونزوئلا قرار داده است که روابط خود را با ایران و سایر دشمنان اسرائیل حفظ میکند.
طبق این گزارش نتانیاهو هم به ماچادو به خاطر دریافت جایزه نوبل تبریک گفت و از تلاشهای او برای ترویج دموکراسی و صلح تقدیر کرد.
ماچادو پیش از این متعهد شده بود که در صورت به قدرت رسیدن جنبشش، سفارت ونزوئلا در اسرائیل را به اورشلیم منتقل کند. اکثر کشورهای آمریکای لاتین سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل نکردهاند.