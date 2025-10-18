آمار قابل توجهی از بازماندگان از تحصیل، در میان دانشآموزانی است که به جای حضور در کلاس اول، در مقطع پیشدبستانی تحصیل میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایران، طبق آمار، ۹ هزار دانشآموز در پیشدبستانی داریم که طبق سن قانونی باید در مدرسه باشند، اما خانوادههایشان آنها را در پیشدبستانی ثبتنام کردهاند. به گفته رضوان حکیمزاده، معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، این کار خلاف قانون و مقررات است.
تمام کودکان شش سال تمام در پایه اول ابتدایی ثبتنام کنند
رضوان حکیمزاده میگوید: «یکی از موارد بسیار مهم برای محاسبه نرخ جذب خالص دانشآموزان ابتدایی این است که طبق دستورالعملهای موجود، تمام کودکان شش سال تمام در پایه اول ابتدایی ثبتنام کنند و بر این اساس میتوانیم از تفاضل تعداد کودکان ثبتنام شده شش سال تمام، با موالید شش سال تمام تشخیص بدهیم چه تعدادی از کودکان در مدرسه نیستند.»
او با اشاره به اینکه تحصیل در پیشدبستانی به جای اول دبستان، به آمار بازماندگان از تحصیل دامن میزند، میگوید: «وقتی برخی از دانشآموزان در حالی که شش سال تمام هستند و باید در کلاس اول مدرسه حضور داشته باشند ولی در پیشدبستانی حضور پیدا میکنند، در ذیل آمارهای بازماندگان از تحصیل قرار میگیرند.
در حالی که اینها به معنای واقعی بازمانده از تحصیل نیستند، چون بازمانده از تحصیل کسی است که اصلاً در مدرسه حضور ندارد. این رویه متأسفانه آمار و استخراج اطلاعات دقیق درباره دانشآموزان بازمانده از تحصیل را با مشکل مواجه میکند.»
حکیمزاده در پاسخ به این سؤال که جلوگیری از ورود بهموقع دانشآموز در مدرسه به بهانههای مختلف، چه آسیبی برای او در سال آینده تحصیلی در پی دارد، میگوید: «طبق قوانین موجود به این موضوع تأکید میشود که وقتی کودک شش سال تمام است، وارد کلاس اول شود، اما اینکه برخی والدین، کودکان خود را به طور سلیقهای در پیشدبستانی ثبتنام کنند، خلاف قانون و مقررات موجود درباره سن مقطع ابتدایی کودکان است. همچنین این اقدام ما را در ارائه عملکرد درست به نهادهای بالادستی دچار اشکال میکند.»
این موضوع برای کودکان نیز چالشهایی به همراه خواهد داشت. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در اینباره میگوید: «مسأله مهم این است که دانشآموزان شش سال تمام همگی در یک رده سنی هستند، وقتی آنها در کنار همسالان خود قرار میگیرند، میتوان از آنها انتظارات مشابهی داشت. ولی وقتی یک کودک را از گروه همسالان خود جدا کنیم، او تازه سال بعد وارد کلاس اول میشود و دیگر با بقیه همسن نیست و یک سال از آنها بزرگتر است.
این تفاوتها مشکلات متعددی در پی دارد که هم به خود دانشآموز و هم به مدرسه مربوط میشود. برخی از کودکان شش سال تمام، در اعضای خانواده و اقوام، دانشآموزانی با سن مشابه خود دارند و در حالی که آنها در کلاس اول هستند، او تازه وارد پیشدبستانی شده است، بنابراین اقدام به این کار هیچ ضرورتی ندارد. این تصمیم در آینده برای خانوادهها مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که بعضی از خانوادهها از آن غافل هستند.»
او در مقایسه سن ورود به ابتدایی در کشور ما با سایر کشورها میگوید: «اگر سن شروع اول ابتدایی در کشورهای دنیا را بررسی کنیم، میبینیم اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا سن شروع کلاس اول را از شش سال میدانند، اما تعداد محدودی از کشورها، پنج سال تمام را برای ورود به اول ابتدایی در نظر گرفتهاند.»
حکیمزاده در پاسخ به این سؤال که آیا آماری از دانشآموزانی که در پیشدبستانی درس میخوانند ولی باید اول ابتدایی باشند دارید، میگوید: «هنوز آمار سال جدید را احصا نکردهایم و در حال انتقال اطلاعات به سامانه «سیدا» هستیم. تا پایان مهرماه باید مشخص شود چه تعداد دانشآموز شش سال تمام در کلاس اول نیستند و اولین گام تفکیکی این است که آنها را ثبتنام کنیم.
از آنجا که بیشتر کودکستانها و مدارس غیردولتی اقدام به جذب این کودکان میکنند، اطلاعات کودک دقیق ثبت نمیشود، بنابراین در وهله اول آنها جزو بازماندگان عادی قلمداد میشوند. همکاران ما وقت زیادی برای کسب اطلاعات درباره آنها صرف میکنند، اما بعد متوجه میشوند این کودکان در پیشدبستانی هستند.»
کاهش سن ورود به دبستان به نفع کودکان نیست
او در پاسخ به این سؤال که کاهش سن ورود به دبستان به نفع کودکان است یا نه، میگوید: «کاهش سن ورود به دبستان به نفع کودکان نیست. شروع آموزش ابتدایی طبیعتاً باید از شش سالگی باشد، اما اگر پیشدبستانی را در پنج سالگی اجباری و الزامی کنیم، میتواند در راستای تحقق عدالت آموزشی و استفاده بهتر از ظرفیتهای کودکان برای یادگیری مؤثر باشد، اما به این معنا نیست که دوره دبستان زودتر شروع شود، بلکه باید دوره پیشدبستانی را همگانی کنیم.»