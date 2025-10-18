En
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران با بیان اینکه اولویت ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است، گفت: با فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد.
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران خبر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی داد و از عموم مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت کرد.

مؤمن نسب با بیان اینکه اولویت ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است، گفت: با فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد.

به گزارش تابناک؛ روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در یک نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها، برنامه‌ها، اولویت‌ها و پاسخ به سوالات اصحاب رسانه را تشریح کرد.

مؤمن‌نسب در ابتدای نشست با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران «فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی» است، هدف کلان این مجموعه را مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بی‌تفاوتی اجتماعی» عنوان کرد.

وی اظهار داشت: اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران همچنین خبر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی داد و از عموم مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت کرد.

وی تصریح کرد: اولویت ما در دوره جدید تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری است، نه سخت‌افزاری. ما به دنبال ساخت ساختمان‌های جدید یا خرید تجهیزات گران‌قیمت نیستیم، بلکه بزرگ‌ترین سرمایه کشور مردم مؤمن و انقلابی هستند. با فعال‌سازی ۸۰۰۰۰ نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش از اتکا به بودجه‌های کلان دولتی. تأمین مالی ما عمدتاً از طریق مشارکت‌های مردمی و استفاده بهینه از امکانات موجود در سایر نهادها خواهد بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در پاسخ به انتقاداتی درباره دخالت ستاد در محیط‌های عمومی و دانشگاهی، یادآور شد: ما نقد جوانان را فرصتی برای اصلاح و بهبود مستمر می‌دانیم. هیچ روشی مقدس و غیرقابل تغییر نیست و اصل اساسی ما رعایت عدالت و کرامت انسانی است. هرگونه اقدامی که از این اصول فاصله بگیرد، مورد تأیید ستاد نیست و ما خود اولین مدعی علیه آن خواهیم بود.

مؤمن‌نسب درباره مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ شناختی دشمن، بیان کرد: مقابله ما کاملاً هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده است. با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.

وی به کم‌کاری برخی نهادها اشاره کرد و ادامه داد: در دوره جدید رویکرد مطالبه‌گری فعال را در پیش گرفته‌ایم و با انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید، پیگیری از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی، نهادها را به اجرای وظایف قانونی‌شان ملزم خواهیم کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران درباره نظارت بر محتوای هنجارشکنانه در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: فضای مجازی و VOD ها نباید حیاط خلوت قانون‌شکنان باشند. با همکاری دادستانی و پلیس فتا، سازوکارهای نظارتی دقیق‌تر و سریع‌تری تدوین و گزارش‌های ناظران مردمی برای برخورد قانونی ارسال می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات صنفی ابراز کرد: رعایت حق‌الناس و حقوق کارگران یکی از بزرگترین معروف‌ها است و تضییع آن از منکرات مسلم اقتصادی و اجتماعی است. از ظرفیت قانونی بند ۲ ماده ۱۶ استفاده می‌کنیم تا تجمعات صنفی قانونی و مسالمت‌آمیز حمایت شود.

مؤمن‌نسب به نقش ورزشکاران و قهرمانان ملی اشاره کرد و افزود: این افراد سرمایه‌های اجتماعی بی‌بدیل هستند و از آن‌ها در کمپین‌های فرهنگی و تولیدات رسانه‌ای به عنوان سفیران اخلاق و فرهنگ پهلوانی استفاده می‌کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران درباره برنامه آموزشی در مدارس برای جلوگیری از تنش و دوقطبی نیز خاطرنشان کرد: مدرسه باید محیطی سرشار از آرامش و احترام متقابل باشد، کارگاه‌های تخصصی مدیریت بحران و فنون مذاکره اقناعی برای معلمان و مدیران برگزار می‌کنیم تا با گفتگو و رویکرد غیرتنش‌زا چالش‌ها را حل کنند.

وی تصریح کرد: هویت ما ریشه در قرآن کریم و سنت نورانی اهل‌بیت(ع) دارد. ما با زبان روز و تولید محتوای چندرسانه‌ای مفاهیم قرآنی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را برای نسل جدید بازتبیین می‌کنیم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
21
پاسخ
ای کاش واسه وضعیت اقتصاد هم کسی دلش می سوخت و اتاق وضعیت می زد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
22
پاسخ
اروز به دلمون ماند که یکبار یک مسیولی در این کشور بگوید الویت ما رفاه و زندگی راحت تر برای مردم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
24
پاسخ
هزینه های اضافی و نتیجه عکس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
2
21
پاسخ
شماها دارین به دین خیانت میکنین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
21
پاسخ
یه نوندونیه جدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
17
پاسخ
ای بابا سایه جنگ و میهن پرستی چی شد پس ؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
21
پاسخ
باز برگشتیم به تنظیمات کارخانه ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
18
3
پاسخ
وضع خیلی خرابتر از این حرفهاست باید سپاه و بسیج بصورت آتش به اختیار وارد موضوع مبارزه و برچیدن بی حجابی و بدحجابی شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
فعلا درگیر فعالیت های اقتصادی هستند ووقت ندارند مگر اینکه یک بودجه هنگفت براشون در نظر بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
تا کی میخواهند بحران سازی کنند؟ این جماعت پایداری چی دست بردار نیستند
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
مسلمانان و شیعیان بی حجاب واقعاً شرم آور آور است.
