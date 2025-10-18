جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران خبر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی داد و از عموم مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت کرد.
مؤمن نسب با بیان اینکه اولویت ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران تکمیل زیرساخت انسانی و نرمافزاری است، گفت: با فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده میتوان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد.
به گزارش تابناک؛ روحالله مؤمننسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در یک نشست خبری با حضور نمایندگان رسانهها، برنامهها، اولویتها و پاسخ به سوالات اصحاب رسانه را تشریح کرد.
مؤمننسب در ابتدای نشست با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران «فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی» است، هدف کلان این مجموعه را مقابله هوشمندانه با «سکولاریسم و بیتفاوتی اجتماعی» عنوان کرد.
وی اظهار داشت: اولویت اصلی ستاد، آموزش، سازماندهی و بهکارگیری بیش از ۸۰ هزار آمر به معروف و ۴۵۷۵ مربی و ضابط قضایی است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران همچنین خبر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاههای فرهنگی و اجرایی داد و از عموم مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت کرد.
وی تصریح کرد: اولویت ما در دوره جدید تکمیل زیرساخت انسانی و نرمافزاری است، نه سختافزاری. ما به دنبال ساخت ساختمانهای جدید یا خرید تجهیزات گرانقیمت نیستیم، بلکه بزرگترین سرمایه کشور مردم مؤمن و انقلابی هستند. با فعالسازی ۸۰۰۰۰ نیروی آموزشدیده میتوان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد، حتی پیش از اتکا به بودجههای کلان دولتی. تأمین مالی ما عمدتاً از طریق مشارکتهای مردمی و استفاده بهینه از امکانات موجود در سایر نهادها خواهد بود.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران در پاسخ به انتقاداتی درباره دخالت ستاد در محیطهای عمومی و دانشگاهی، یادآور شد: ما نقد جوانان را فرصتی برای اصلاح و بهبود مستمر میدانیم. هیچ روشی مقدس و غیرقابل تغییر نیست و اصل اساسی ما رعایت عدالت و کرامت انسانی است. هرگونه اقدامی که از این اصول فاصله بگیرد، مورد تأیید ستاد نیست و ما خود اولین مدعی علیه آن خواهیم بود.
مؤمننسب درباره مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ شناختی دشمن، بیان کرد: مقابله ما کاملاً هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده است. با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنشهای دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانهای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ میشود.
وی به کمکاری برخی نهادها اشاره کرد و ادامه داد: در دوره جدید رویکرد مطالبهگری فعال را در پیش گرفتهایم و با انعقاد تفاهمنامههای جدید، پیگیری از طریق سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و استفاده از ظرفیتهای حقوقی، نهادها را به اجرای وظایف قانونیشان ملزم خواهیم کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران درباره نظارت بر محتوای هنجارشکنانه در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی اظهار کرد: فضای مجازی و VOD ها نباید حیاط خلوت قانونشکنان باشند. با همکاری دادستانی و پلیس فتا، سازوکارهای نظارتی دقیقتر و سریعتری تدوین و گزارشهای ناظران مردمی برای برخورد قانونی ارسال میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از حقوق کارگران و پیگیری مطالبات صنفی ابراز کرد: رعایت حقالناس و حقوق کارگران یکی از بزرگترین معروفها است و تضییع آن از منکرات مسلم اقتصادی و اجتماعی است. از ظرفیت قانونی بند ۲ ماده ۱۶ استفاده میکنیم تا تجمعات صنفی قانونی و مسالمتآمیز حمایت شود.
مؤمننسب به نقش ورزشکاران و قهرمانان ملی اشاره کرد و افزود: این افراد سرمایههای اجتماعی بیبدیل هستند و از آنها در کمپینهای فرهنگی و تولیدات رسانهای به عنوان سفیران اخلاق و فرهنگ پهلوانی استفاده میکنیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران درباره برنامه آموزشی در مدارس برای جلوگیری از تنش و دوقطبی نیز خاطرنشان کرد: مدرسه باید محیطی سرشار از آرامش و احترام متقابل باشد، کارگاههای تخصصی مدیریت بحران و فنون مذاکره اقناعی برای معلمان و مدیران برگزار میکنیم تا با گفتگو و رویکرد غیرتنشزا چالشها را حل کنند.
وی تصریح کرد: هویت ما ریشه در قرآن کریم و سنت نورانی اهلبیت(ع) دارد. ما با زبان روز و تولید محتوای چندرسانهای مفاهیم قرآنی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر را برای نسل جدید بازتبیین میکنیم.