En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رحیم زارع در گفتگو با تابناک:

افزایش مبلغ کالابرگ در راه است؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، در ارتباط با نحوه افزایش مبلغ کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۵۵
| |
1055 بازدید
|
۸

افزایش مبلغ کالابرگ در راه است؟

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در توضیح توزیع کالابرگ در قالب طرح جدید، اظهار کرد: در تبصره 13 بودجه سال 1404 در حکمی آمده است که دولت باید از طریق سامانه بانک رفاه ایرانیان درآمدها بویژه اقشار پردرآمد شامل دهک های 8، 9 و 10 را شناسایی درآمدها را شناسایی و یارانه سه دهک که 18 تا 20 میلیون نفر هستند را حذف کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس به دولت اجازه داده که با توجه به وضعیت معیشتی که در کشور وجود دارد، اعتباری را در قالب کالابرگ به گروه های متوسط به پایان، اعطا کند افزود: دولت باید با توجه به نوسان نرخ ارز، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ تورم وضعیت معیشتی مردم، این اعتبارات را در قالب کالابرگ تامین کند.

زارع ادامه داد: دولت باید پردرآمدها را شناسایی کند و همچنین در موضوع دریافت کالابرگ باید دهک های 1، 2 و 3 در اولویت باشد. همچنین علاوه بر کالابرگ اگر هدفمندی کسری نداشته باشد، یارانه نقدی در میان گروه های 1 تا 5 درآمدی با اولویت 1، 2 . 3 توزیع شود بویژه برای افرادی که تحت حمایت نهادهای حمایتی و متقاضی دریافت کالابرگ و یارانه هستند و تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند. این موضوع می تواند در این وضعیت معیشتی موثر باشد.

با حذف سه دهک پردرآمد مبلغ کالابرگ نیز افزایش می یابد

اگر سه دهک بالای درآمدی حذف شوند، قطعا مبلغ کالابرگ هم می تواند افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون می توانند با همکاری این دهک ها را شناسایی کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر سه دهک بالای درآمدی حذف شوند، قطعا مبلغ کالابرگ هم می تواند افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون می توانند با همکاری این دهک ها را شناسایی کنند.

وی گفت: کالابرگ یک موضوع حداقلی است با این حداقل ها می شود حداقل رضایت مردم را جلب کرد.

حمایت از تولید داخل با توزیع هدفمند کالابرگ

زارع در توضیح قالب جدید توزیع کالابرگ و تفاوت آن با سنوات گذشته، گفت: دولت در قانون باید یارانه نقدی بدهد. اما مجلس در قالب جدید تاکید دارد که برای حمایت از تولیدات داخلی به جای آنکه کالاهای اساسی خارجی وارد شود و ممکن است به ذینفع نهایی هم نرسد، جه در حوزه سلامت و چه در حوزه معیشتی و امور دام و تولید گوشت قرمز و مرغ و ... از تولیدات داخلی حمایت شود و از کالابرگ هم به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید داخل و کاهش محرومیتی که در کشور در حوزه مواد غذایی یا امنیت غذایی کشور وجود دارد، استفاده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که در کشور وجود داشته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نوسان نرخ ارز  بر روی فضای کسب و کار تاثر گذار بوده است، تاکید کرد: انشاءالله بتوانیم تولید داخل را نیز همزمان با بهبود وضعیت معیشتی و حمایت از تولید داخل بهبود ببخشیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه کالابرگ یارانه نقدی مجلس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یارانه نقدی مهرماه این دهک‌ها واریز شد
زمان اجرای طرح کالابرگ جدید
افزایش اعتبار کالابرگ در قالب جدید از آبان ماه
۱۰ میلیون یارانه‌بگیر در آستانه حذف/ درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومانی، ملاک شناسایی است؟
توضیح میدری درباره ثبات قیمت‌ها و کالابرگ الکترونیکی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
چه عجب
یارانه ۲۰ ملیون بشه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
6
پاسخ
کالا برگ چیه پزشکیان از کجا نیدونه مردم توخونه چی کم دارن بای بجای کالابرگ مبلغ یارانه نقدی بشه ۲۰ ملیون تومن تا هرکس هرچی لازم داره خودش بره و تهیه کنه.
مسکن برگ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
2
پاسخ
باید مسکن برگ هم بدن تا باهش بشه خونه خرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
5
پاسخ
نرخ دقیق کالا برگ هر نفر 5میلیون تومان هست روزی که کالابرگ دادن ارزشش 45دلار بود الن اگه بخوان همان 45دلار بدهن میشه 5میلیون البته تازه تورم وگذشت این سالها را در نظر نگیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
6
پاسخ
کالا برگ،هزینه نیم کیلو لوبیا چیتی،،کشوری با این همه سرمایه ،
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
1
پاسخ
کالاها از این میگیرند به اویکی می دهند و اون یکی به دیگری دست دلال است و بس و حی گرانتر می گردد در دست ملت کالایی با قیمت سرسام آور و اگر هم دهکهای بالاهم حذف شوند دلال بازی باز هم همین است که انگار به تمام دهکها می دهند دست ملت همیشه خالی و دلالان پرسود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
3
پاسخ
میگه الویت کالا برگ دهک های ۱ و ۲ و ۳ هست.
یعنی دهک های ۴ تا ۷ هم دارن حذف میکنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
همه چیز ازاد کنید کالا برگ به همه بدهید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۴۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۴۰ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۹ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۸ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۵ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۳ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
رویش زندگی از ویرانه‌ها/غزه شادترین شهر جهان پس از توافق  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005bHX
tabnak.ir/005bHX