افزایش مبلغ کالابرگ در راه است؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک، در ارتباط با نحوه افزایش مبلغ کالابرگ توضیحاتی ارائه کرد.

رحیم زارع؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در توضیح توزیع کالابرگ در قالب طرح جدید، اظهار کرد: در تبصره 13 بودجه سال 1404 در حکمی آمده است که دولت باید از طریق سامانه بانک رفاه ایرانیان درآمدها بویژه اقشار پردرآمد شامل دهک های 8، 9 و 10 را شناسایی درآمدها را شناسایی و یارانه سه دهک که 18 تا 20 میلیون نفر هستند را حذف کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس به دولت اجازه داده که با توجه به وضعیت معیشتی که در کشور وجود دارد، اعتباری را در قالب کالابرگ به گروه های متوسط به پایان، اعطا کند افزود: دولت باید با توجه به نوسان نرخ ارز، کاهش ارزش پول، افزایش نرخ تورم وضعیت معیشتی مردم، این اعتبارات را در قالب کالابرگ تامین کند.

زارع ادامه داد: دولت باید پردرآمدها را شناسایی کند و همچنین در موضوع دریافت کالابرگ باید دهک های 1، 2 و 3 در اولویت باشد. همچنین علاوه بر کالابرگ اگر هدفمندی کسری نداشته باشد، یارانه نقدی در میان گروه های 1 تا 5 درآمدی با اولویت 1، 2 . 3 توزیع شود بویژه برای افرادی که تحت حمایت نهادهای حمایتی و متقاضی دریافت کالابرگ و یارانه هستند و تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند. این موضوع می تواند در این وضعیت معیشتی موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اگر سه دهک بالای درآمدی حذف شوند، قطعا مبلغ کالابرگ هم می تواند افزایش پیدا کند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون می توانند با همکاری این دهک ها را شناسایی کنند.

وی گفت: کالابرگ یک موضوع حداقلی است با این حداقل ها می شود حداقل رضایت مردم را جلب کرد.

حمایت از تولید داخل با توزیع هدفمند کالابرگ

زارع در توضیح قالب جدید توزیع کالابرگ و تفاوت آن با سنوات گذشته، گفت: دولت در قانون باید یارانه نقدی بدهد. اما مجلس در قالب جدید تاکید دارد که برای حمایت از تولیدات داخلی به جای آنکه کالاهای اساسی خارجی وارد شود و ممکن است به ذینفع نهایی هم نرسد، جه در حوزه سلامت و چه در حوزه معیشتی و امور دام و تولید گوشت قرمز و مرغ و ... از تولیدات داخلی حمایت شود و از کالابرگ هم به عنوان اهرمی برای حمایت از تولید داخل و کاهش محرومیتی که در کشور در حوزه مواد غذایی یا امنیت غذایی کشور وجود دارد، استفاده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که در کشور وجود داشته، ارزش پول ملی کاهش یافته و نوسان نرخ ارز بر روی فضای کسب و کار تاثر گذار بوده است، تاکید کرد: انشاءالله بتوانیم تولید داخل را نیز همزمان با بهبود وضعیت معیشتی و حمایت از تولید داخل بهبود ببخشیم.