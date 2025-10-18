آخرین وضعیت پزشکی صابر کاظمی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صابر کاظمی ملیپوش سابق والیبال و قطرپاسور جوان والیبال ایران که در باشگاه الریان قطر توپ میزند به کما رفته و در بیمارستان بستری است.
رئیس فدراسیون والیبال گفت: او روز گذشته در ریکاوری تمرین خود به استخر رفته است. آن چیزی که به ما گفتهاند در آب شیرجه زده که سرش آسیب دیده و در آب دچار غرقشدگی شده است. اصلا سکته و چنین چیزی صحت ندارد. فعلا در بیمارستانی در قطر بستری شده است و با دارو در خواب مصنوعی به سر میبرد.
او ادامه داد: طبق صحبتهایمان با باشگاه و فدراسیون والیبال قطر تلاش میکنیم تا احتمالا امروز او را به یکی از به روزترین بیمارستانهای دوحه منتقل کنیم. بدن او به تستهای پزشکی جواب میدهد اما به هوش نیست. شرایطش ناپایدار است و امیدوارم طی روزهای آینده به شرایط پایداری برسد.
تقوی در پاسخ به این سوال که پزشکان ایرانی هم پرونده کاظمی را بررسی میکنند، بیان کرد: فعلا در اختیار کادر پزشکی قطر است. ابتدا باید به وضعیت تثبیتی برسیم. MRI او دیشب به دست ما رسید. اگر لازم باشد قطعا از طریق پزشکان ایران پیگیر میشویم.
رئیس فدراسون والیبال تاکید کرد: با رئیس فدراسیون والیبال قطر شب گذشته جلسه داشتم. تشکر هم میکنم سریع یک نفر را مامور کردند، به بیمارستان فرستادند و ما الان از اوضاع آقای کاظمی باخبر هستیم. برای اینکه ما کسی را بفرستیم گرفتن ویزا چند روزی طول میکشد و منطقی است که فعلا با فرد ایرانیالاصلی که فدراسیون قطر به ما وصل کرده است، ارتباط داشته باشیم.
تقوی در پایان گفت: کاظمی به طبهای پزشکی جواب مثبت میدهد و فعلا شرایطش امیدوارکننده است.