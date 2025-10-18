به رغم تبلیغات گسترده ضدانقلاب که بی‌حجابی در میان برخی زنان، موجب فروپاشی جمهوری اسلامی می‌شود، شاهدیم که امروز، ایران اسلامی با رهبری مدبرانه، قوی‌تر از تمام دوران‌های خود است و به کوری چشم آنان، این نظام تا آخر پابرجاست.

به گزارش تابناک؛ عزت‌الله ضرغامی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: در حاشیه مراسم بدرقه زنده‌یاد محمد کاسبی، با چند نفر از خانم‌های حزب‌اللهی، در مورد حجاب صحبت کردم. این یادداشت مختصر، مخصوص آنهاست. خواهران خوب من؛

۱. حجاب، هدیه انقلاب اسلامی به ملت ایران است. (برگرفته از یادداشت‌هایم در فضای مجازی) ما به این هدیه الهی، که ضروری دین است، افتخار کرده و تا جایی که توان داریم در ترویج آن تلاش می‌کنیم. کارنامه من در معاونت سینمایی ارشاد (سال‌های ۷۴ و ۷۵) و همچنین در مسوولیت ریاست صداوسیما، مشحون از اقدامات روشن و گسترده در تبیین و ترویج حجاب اسلامی و ارایه الگو‌ها و نمونه‌های عملی آن بوده است.

۲. به رغم تلاش همه دستگاه‌های فرهنگی و دینی و سازمان‌های انتظامی و نظارتی، نتوانستیم آن طور که شایسته این موضوع مهم است، عمل کنیم و موفق باشیم. پس از حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی و موج اعتراضاتی که دلایل فراوان دیگری هم داشت، عملا التزام به حجاب اسلامی از سوی بخشی از زنان جامعه، از بین رفت. هر چند اکثریت، به ویژه در شهر‌ها و روستا‌های کشور، کماکان این موهبت ارزشمند الهی را پاس داشته و به آن مقید هستند. شخصا به عنوان فردی معتقد و مسوول، از این وضعیت رنج می‎برم و برای پاسداشت حجاب و دورکردن جامعه از ولنگاری و ناهنجاری مشغول اقدامات متنوعی هستم که نیازی به اعلام ندارد. بسیاری از خواص مورد اعتماد شما از این اقدامات مطلع هستند.

۳. قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس، به رغم نقاط قوت فراوان، نقاط ضعفی هم دارد که در اجرا، دچار مشکلات عدیده خواهد شد و فعلا به همین دلیل هم از سوی شورای عالی امنیت ملی، مسکوت مانده است. برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌های انقلابی و متعهد، به دلیل پیچیدگی و مطول بودن، با آن مخالف بوده و آن را غیرقابل اجرا می‌دانند.

۴. اگر کسانی مشابه دستگاه‌های امنیتی کشور، اشکالاتی را متوجه این قانون می‌دانند، به منزله مخالفت با اصل حجاب اسلامی نیست. حلال خدا تا روز قیامت حلال است و حرام او تا روز قیامت حرام! هیچ مسلمان باوجدانی منکر اصل حجاب در دین اسلام نیست.

مساوی قرار دادن منتقدین قانون مجلس با منکرین اصل حجاب، ظلم بزرگ به آنان، به جامعه و به ملت شریف است.

۵. هنوز کارشناسان دینی ما توان تبیین، ترویج و تشویق نوجوانان و جوانانی که زیر بمباران اطلاعاتی و تصویری ماهواره‌ها و فضای مجازی و انواع نیاز‌ها و غرائز و مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند، را ندارند و تندخویی‌های برخی روحانیون درتریبون‌های رسمی نیز، به این لجاجت‌ها دامن می‌زند.

۶. قانون «ممنوعیت ماهواره» امروز متروک شده و به آن عمل نمی‌‎شود. سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب، هرگونه مداخله و حضور ماموران نیروی انتظامی در خانه‌های مردم و ضبط اموال و دستگیری آنان را منع کردند. کما اینکه امروز هم گشت ارشاد، متروک شده و همه دلسوزان انقلاب به نادرستی و ناکارآمدی آن اذعان دارند. اگر کسی از این سابقه سخن می‌گوید، به منزله ادعای متروک بودن اصل قوانین اسلام نیست، بلکه مقصود، ضرورت اتخاذ روش‌های مناسب برای تحقق آن است. متأسفانه برخی شخصیت‌های شناخته شده، در این خلط منطقی، مقصرهستند که در صورت لزوم در مورد آنان صریح‌تر خواهم گفت. آنان در پیشگاه خدا و در روز جزا عذر تقصیر نخواهند داشت.

۷. مقاومت آحاد ملت در مقابل تجاوز دشمن در جنگ ۱۲ روزه، به ویژه از سوی کسانی که ظاهرشان مثل ما نیست، دشمن را ناامید کرد و انسجام ملی ایرانیان، موجب تحسین جهانیان شد. با این وجود، از طمع به این آب و خاک دست برنمی‌دارند و درصدد یافتن هر روزنه‌ای برای رویارویی مردم با یکدیگر هستند. هوشیاری و پرهیز از این دام، اوجب واجبات است.

۸. به رغم تبلیغات گسترده ضدانقلاب که بی‌حجابی در میان برخی زنان، موجب فروپاشی جمهوری اسلامی می‌شود، شاهدیم که امروز، ایران اسلامی با رهبری مدبرانه، قوی‌تر از تمام دوران‌های خود است و به کوری چشم آنان، این نظام تا آخر پابرجاست.

۹. این متن، چکیده و خلاصه دیدگاه من در مورد مسائل مربوط به حجاب، در شرایط کنونی است. بدیهی است قضاوت در مورد هر متن یا تصویر تقطیع شده، تحریف شده و ناموزون با محتوای اصلی بحث، مقرون به صواب نیست. خواهران عزیزم! بالاترین منکر، بدبین کردن مردم به اصل دین است. همه ما سوار بر یک کشتی هستیم و به فضل خدا، با هم به ساحل نجات و رستگاری خواهیم رسید.

خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.