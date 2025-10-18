En
گیگای هارددیسک؛ پیش‌نمایشی از ذخیره‌سازی صنعتی آینده با فناوری ۱۲ دیسک لایه‌ای

شرکت ژاپنی توشیبا از تکنولوژی جدید خود رونمایی کرده است که امکان چیدمان ۱۲ دیسک درون یک هارددیسک ۳.۵ اینچی را فراهم می‌کند — راهکاری صنعتی مهم در مسیر تولید هارددیسک‌های با گنجایش ۴۰ ترابایت از سال ۲۰۲۷ به بعد.
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در جدیدترین تحولی که زمینه‌ساز جهشی بزرگ در صنعت ذخیره‌سازی دیجیتال است، شرکت توشیبا فناوری «چیدمان ۱۲ دیسک» (۱۲-platter stacking) را به عنوان اولین شرکت در جهان معرفی کرده است. این فناوری در هارددیسک استاندارد ۳.۵ اینچی اعمال می‌شود و به گفته توشیبا، نسبت به مرز فعلی یعنی ۱۰ دیسک، حدود ۲۰٪ افزایش تراکم دارد.

در کنار این پیشرفت، توشیبا فناوری نوینی به نام «Microwave-Assisted Magnetic Recording» یا MAMR را نیز با این چیدمان ترکیب کرده است. این ترکیب به آن امکان می‌دهد تا آهنگ ضبط داده‌ها را بهبود دهد، نویز مغناطیسی را کاهش دهد و از سوی دیگر دوام و پایداری صفحات را ارتقا بخشد. 

هدف این پروژه دستیابی به ظرفیت ۴۰ ترابایت در هارددیسک‌های کلاس دیتاسنتر تا سال ۲۰۲۷ است. این نوع هاردها مخصوص محیط‌های بزرگ داده و مراکز داده طراحی شده‌اند که نیاز به حجم ذخیره‌سازی زیاد همراه با مصرف انرژی بهینه دارند.

اهمیت صنعتی و فناوری

  • این دستاورد تلفیقی از فناوری میکروالکترومغناطیس (توسعه ضبط مغناطیسی با مایکروویو)، مهندسی مکانیک دقیق و میکروساختارهای شیشه‌ای است — و نشان می‌دهد که مرز بین صنعت ساخت و فناوری‌های پیشرفته روز به روز کم‌رنگ‌تر می‌شود.

  • با پیش‌بینی تقاضای بی‌سابقه برای ذخیره‌سازی در دوران رشد هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و خدمات ابری، این نوآوری می‌تواند به بازار عرضه‌ای بسیار بزرگ دست یابد.

  • توجه به دوام، بازده انرژی و پایداری فیزیکی این دیسک‌ها، ارزش رقابتی بالایی در بازار هارددیسک‌ها ایجاد خواهد کرد.

چالش‌ها و نکات قابل توجه

  • هزینه تولید و مهندسی لازم برای ساخت چنین دیسک‌هایی هنوز بهینه نشده است و باید با مقیاس‌پذیری همراه باشد.

  • رقابت شرکت‌هایی مانند سیگِیت و وسترن دیجیتال که بر روی تکنولوژی ‌HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز باید در نظر گرفته شود. 

  • موفقیت بازار به پذیرش گسترده در دیتاسنترها و تطبیق با استانداردهای موجود بستگی دارد.

