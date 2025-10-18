طلای درخشان دختران ایران در رویینگ آسیا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسابقات رویینگ قهرمانی آسیا در ویتنام در حال برگزاری است و تاکنون ایران صاحب یک طلا و دو برنز شده است.

اولین فینال برگزار شد و ایران صاحب مدال طلا شد.

زینب نوروزی و کیمیا زارعی در دو نفره سبک وزن بانوان به مصاف حریفانی از هند، ویتنام، تایلند و هنک‌کنگ رفتند و اولین مدال طلا را برای تیم ایران گرفتند.

تیم دو نفره ایران با زمان ۷:۳۰.۲۲ در جایگاه نخست قرار گرفت.

تیم دو نفره سنگین وزن بانوان با ترکیب مهسا جاور و فاطمه مجلل با رکورد ۷:۲۲.۳۰ موفق به کسب مدال برنز شد. تیم‌های ازبکستان و ویتنام در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.

در فینال دو نفره سنگین وزن بانوان نمایندگان ازبکستان، ویتنام، چین تایپه، فیلیپین و سنگاپور رقابت کرند.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در فینال سبک وزن مردان با ثبت رکورد ۶:۴۳.۲۴ در جایگاه سوم قرار گرفتند.

ورزشکاران هند و ازبکستان در این بخش به ترتیب مدال‌های طلا و نقره را کسب کردند.

در فینال تک نفره سبک وزن مردان به مصاف حریفان رفت‌

محمودپوردر فینال تک نفره سبک وزن مردان با رکورد ۷:۲۶.۲۰ در جایگاه ششم قرار گرفت. ورزشکارانی از هنگ‌کنگ و ازبکستان در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.