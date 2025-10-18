En
اعتراض خانواده امام موسی صدر به آزادی هانیبال قذافی

خانواده امام موسی صدر به تصمیم بازپرس قضایی لبنان برای آزادی هانیبال قذافی که در پرونده ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و روزنامه‌نگار سید عباس بدرالدین در بازداشت بود، واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک به نقل از ا یسنا؛ خانواده امام موسی صدر اظهار داشت که پیش از این از آزادی هانیبال قذافی خودداری کرده بود، زیرا در آن زمان به دلیل «مخفی کردن اطلاعات و دخالت بعدی در جرم آدم‌ربایی و ناپدید کردن امام موسی صدر» از او شکایت کرده بود.

این خانواده در بیانیه خود افزود که از آزادی او خودداری کرده بود، زیرا هیچ چیز در شواهد دادستانی تغییر نکرده است. هانیبال از زمان دستگیری‌اش، از ارائه هرگونه اطلاعاتی که در اختیار دارد و به یافتن امام و دو همراهش و آزادی آنها کمک می‌کند، خودداری کرده است.

خانواده امام موسی صدر بار دیگر تأکید کرد که پیش از این در تصمیمات بازپرس قضایی دخالتی نکرده بود و امروز نیز در تصمیم آزادی هانیبال قذافی دخالت نخواهد کرد.

این خانواده خاطرنشان کرد از تصمیم آزادی هانیبال قذافی متعجب شده است، چراکه هیچگونه اقدام یا تحولی که نشان دهنده پیشرفت در پرونده باشد، وجود ندارد. همچنین آنچه برخی رسانه‌ها از خود فرد بازداشت‌شده در طول جلسه تحقیقات گزارش داده‌اند مبنی بر اینکه دستگیری در سال ۲۰۱۵ به نفع خودش و برای محافظت از او در برابر تحویل به مقامات لیبی طبق حکم اینترپل بوده است، بار دیگر تمام ادعا‌های تیم حقوقی او در مورد بازداشت خودسرانه را رد می‌کند.

این خانواده تصریح کرد که دستگیری یا آزادی هانیبال قذافی هدف آنها نیست، بلکه صرفاً یک رویه قانونی است که نشان می‌دهد موضوع اصلی ناپدید شدن امام موسی صدر و دو همراهش است. هر اطلاعات در این پرونده می‌تواند منجر به شناسایی و آزادی عزیزان آنها و حفظ امنیت و جان آنها شود. هر تعلل و هر لحظه‌ای که آنها در اسارت می‌گذرانند، خطری برای جان آنهاست و به نفع دشمنان است، نه خودشان.

