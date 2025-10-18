فستیوال کاوان لغو شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، چند روز پیش بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود که؛ «در شش ماه گذشته، هیچ کنسرت دارای مجوزی لغو نشده است.»

شب گذشته 25 مهر 1404 - قرار بود نخستین شب از فستیوال «کاوان» در قشم برگزار شود. اما چند ساعت مانده به آغاز اجراها همه چیز به شکلی غیرمنتظره لغو می‌شود.

گویا ماموران انتظامی سیستم صوتیِ این رویداد را ضبط کرده و از محل خارج کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که این اقدام به دستور کدام مسئول انجام شده است.

برگزاری این فستیوال در روزهای گذشته به شکلی گسترده اطلاع‌رسانی شده و بلیت فروشی آن هم انجام شده بود. این یعنی تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این رویداد از سوی نهادهای مسئول صادر شده است. حالا باید دید که مسئولیت لغو این اجرا را چه کسی برعهده خواهد گرفت.

همچنین باید منتظر واکنش بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ماند و دید که آیا او باز هم ادعا می‌کند که هیچ کنسرتی در 6 ماه گذشته لغو نشده است!

فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» قرار بود اجراهای بزرگش را با ظرفیت بیش از هزار تماشاگر از 25 مهر تا 2 آبان در فضای باز برگزار کند. در این فستیوال، برای هر شب، حضور گروه‌های مختلفی برنامه‌ریزی شده بود.

طبق جدول اجراهای این فستیوال، حضور 28 گروه از نقاط مختلف ایران در این رویداد نهایی شده بود.