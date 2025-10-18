En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فستیوال کاوان لغو شد

فستیوال «کاوان» که قرار بود از شب گذشته در قشم کارش را آغاز کند، چند ساعت پیش از آغاز اجراها لغو شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۳۰
| |
381 بازدید
 

فستیوال کاوان لغو شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، چند روز پیش بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود که؛ «در شش ماه گذشته، هیچ کنسرت دارای مجوزی لغو نشده است.»

شب گذشته 25 مهر 1404 - قرار بود نخستین شب از فستیوال «کاوان» در قشم برگزار شود. اما چند ساعت مانده به آغاز اجراها همه چیز به شکلی غیرمنتظره لغو می‌شود.

گویا ماموران انتظامی سیستم صوتیِ این رویداد را ضبط کرده و از محل خارج کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که این اقدام به دستور کدام مسئول انجام شده است.

برگزاری این فستیوال در روزهای گذشته به شکلی گسترده اطلاع‌رسانی شده و بلیت فروشی آن هم انجام شده بود. این یعنی تمام مجوزهای لازم برای برگزاری این رویداد از سوی نهادهای مسئول صادر شده است. حالا باید دید که مسئولیت لغو این اجرا را چه کسی برعهده خواهد گرفت.

همچنین باید منتظر واکنش بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ماند و دید که آیا او باز هم ادعا می‌کند که هیچ کنسرتی در 6 ماه گذشته لغو نشده است!

فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» قرار بود اجراهای بزرگش را با ظرفیت بیش از هزار تماشاگر از 25 مهر تا 2 آبان در فضای باز برگزار کند. در این فستیوال، برای هر شب، حضور گروه‌های مختلفی برنامه‌ریزی شده بود.
طبق جدول اجراهای این فستیوال، حضور 28 گروه از نقاط مختلف ایران در این رویداد نهایی شده بود.

 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
موسیقی منطقه آزاد قشم
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۹ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bH8
tabnak.ir/005bH8