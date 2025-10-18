به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس اعلام سیدرضا رئیسکرمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، این دوره از انتخابات در فضایی سالم، شفاف و با مشارکت گستردهی پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، ماماها و گروههای وابسته برگزار گردید.
رئیسکرمی اعلام کرد» در گروه پزشکان، دکتر محمد رئیسزاده با کسب ۱۵۶۱ رأی به عنوان نفر اول جامعه پزشکی تهران بزرگ برگزیده شد. پس از وی، دکتر نادر توکلی با ۱۵۵۶ رأی و دکتر سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رأی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
اسامی سایر برگزیدگان این گروه به ترتیب میزان آرا به شرح زیر است:
۴. دکتر رضا شروینبدو – ۱۱۸۰ رأی
۵. دکتر بابک شکارچی – ۱۱۷۴ رأی
۶. دکتر رضا مطیعی – ۹۹۰ رأی
۷. دکتر شاهرخ خوشسیرت – ۹۸۸ رأی
۸. دکتر علیرضا سلیمی – ۹۸۱ رأی
۹. دکتر سودابه کاظمیاسکی – ۸۵۳ رأی
۱۰. دکتر مهدی پورنامداری – ۷۶۲ رأی
سایر گروههای انتخاباتی
دندانپزشکی:
۱. دکتر مهدیه جمشیدیان – ۲۳۵ رأی
۲. دکتر فرشید بسطامی – ۲۲۴ رأی
داروسازی:
۱. دکتر بهمن صبور – ۳۸۱ رأی
۲. دکتر رضا مساعد رونکیانی – ۳۶۲ رأی
علوم آزمایشگاهی:
۱. دکتر بهزاد پوپک – ۳۳۱ رأی
مامایی:
۱. الهام کلهری – ۱۳۹ رأی
پروانهدارها:
۱. ایرج عبداللهی – ۵۴۰ رأی
رئیسکرمی با اشاره به مشارکت چشمگیر جامعه پزشکی در این دوره از انتخابات اظهار داشت: در مجموع ۹۲۵۸ رأی در تهران بزرگ مأخوذ شد که از این تعداد ۹۲۲۳ رأی صحیح و ۳۵ رأی سفید بوده است.
وی تأکید کرد: برگزاری این انتخابات در فضایی آرام، شفاف و حرفهای، نمادی از رشد بلوغ صنفی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه پزشکی کشور است.