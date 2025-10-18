En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس‌زاده رئیس‌کل نظام پزشکی شد

محمد رئیس‌زاده با کسب ۱۵۶۱ رأی به عنوان نفر اول جامعه پزشکی تهران بزرگ برگزیده شد. پس از وی، نادر توکلی با ۱۵۵۶ رأی و سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رأی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۲۹
| |
464 بازدید

رئیس‌زاده رئیس‌کل نظام پزشکی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس اعلام سیدرضا رئیس‌کرمی، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، این دوره از انتخابات در فضایی سالم، شفاف و با مشارکت گسترده‌ی پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان، کارشناسان علوم آزمایشگاهی، ماما‌ها و گروه‌های وابسته برگزار گردید.

رئیس‌کرمی اعلام کرد» در گروه پزشکان، دکتر محمد رئیس‌زاده با کسب ۱۵۶۱ رأی به عنوان نفر اول جامعه پزشکی تهران بزرگ برگزیده شد. پس از وی، دکتر نادر توکلی با ۱۵۵۶ رأی و دکتر سید امیرپاشا طبائیان با ۱۲۴۷ رأی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

اسامی سایر برگزیدگان این گروه به ترتیب میزان آرا به شرح زیر است:

۴. دکتر رضا شروین‌بدو – ۱۱۸۰ رأی

۵. دکتر بابک شکارچی – ۱۱۷۴ رأی

۶. دکتر رضا مطیعی – ۹۹۰ رأی

۷. دکتر شاهرخ خوش‌سیرت – ۹۸۸ رأی

۸. دکتر علیرضا سلیمی – ۹۸۱ رأی

۹. دکتر سودابه کاظمی‌اسکی – ۸۵۳ رأی

۱۰. دکتر مهدی پورنامداری – ۷۶۲ رأی

سایر گروه‌های انتخاباتی

دندان‌پزشکی:

۱. دکتر مهدیه جمشیدیان – ۲۳۵ رأی

۲. دکتر فرشید بسطامی – ۲۲۴ رأی

داروسازی:

۱. دکتر بهمن صبور – ۳۸۱ رأی

۲. دکتر رضا مساعد رونکیانی – ۳۶۲ رأی

علوم آزمایشگاهی:

۱. دکتر بهزاد پوپک – ۳۳۱ رأی

مامایی:

۱. الهام کلهری – ۱۳۹ رأی

پروانه‌دارها:

۱. ایرج عبداللهی – ۵۴۰ رأی

رئیس‌کرمی با اشاره به مشارکت چشمگیر جامعه پزشکی در این دوره از انتخابات اظهار داشت: در مجموع ۹۲۵۸ رأی در تهران بزرگ مأخوذ شد که از این تعداد ۹۲۲۳ رأی صحیح و ۳۵ رأی سفید بوده است.

وی تأکید کرد: برگزاری این انتخابات در فضایی آرام، شفاف و حرفه‌ای، نمادی از رشد بلوغ صنفی و همبستگی میان اقشار مختلف جامعه پزشکی کشور است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس زاده انتخابات نظام پزشکی نفر اول جامعه پزشکی تهران  سیدرضا رئیس‌کرمی نادر توکلی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی
علم پزشکی بدون رادیولوژی قادر به حرکت نیست
انتقادات شدید به پول‌پاشی در انتخابات نظام پزشکی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۹ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bH7
tabnak.ir/005bH7