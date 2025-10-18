مصرف تفریحی ۱.۶ میلیون نفری مواد مخدر در کشور

ستاد مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن هشدار نسبت به تأثیر مخرب بازنمایی سیگار و مواد مخدر در تولیدات نمایشی، تأکید کرد: وقتی در برخی سریال‌ها و فیلم‌های نمایش خانگی، مصرف مواد و سیگار بدون قبح نمایش داده می‌شود، این پیام به نوجوانان منتقل می‌شود که این رفتارها عادی یا حتی جذاب است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سلیمان عباسی با اشاره به «برجسته شدن» مصرف سیگار و مواد مخدر در برخی از فیلم‌های نمایش خانگی و تاثیر آن بر الگوبرداری جوانان و نوجوانان از این نقش‌ها، اظهار کرد: در برخی از تولیدات نمایشی، مصرف مواد و مشروبات الکلی به‌صورت مستقیم و بی‌پرده نمایش داده می‌شود. این موضوع می‌تواند الگویی نامناسب برای جوانان و نوجوانانی باشد که در سن الگوبرداری قرار دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور، مواد را به شکل تفریحی مصرف می‌کنند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که مسئله اعتیاد دیگر محدود به مصرف‌کنندگان مزمن نیست؛ بلکه متاسفانه در میان جوانان با ظاهری عادی و زندگی روزمره نیز در حال گسترش است.

عباسی با تاکید بر اینکه گاهی یک سیگار، می‌تواند دریچه ورود افراد به دنیای اعتیاد باشد، افزود: به همین دلیل رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای در فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از اعتیاد دارند.

وی با اشاره به الگو‌های رفتاری در رسانه گفت: نمایش صحنه‌هایی مثل سیگار کشیدن بازیگران، بدون اینکه قبح اجتماعی آن نشان داده شود، نه‌تنها کمکی به آگاه‌سازی نمی‌کند، بلکه در برخی موارد باعث ترویج این رفتار‌ها می‌شود؛ بنابراین تولیدکنندگان باید توجه بیشتری به پیام‌های پنهان آثار خود داشته باشند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در خصوص نقش نهاد‌های نظارتی در حوزه فرهنگ و رسانه گفت: نظارت مستقیم بر تولیدات فرهنگی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیماست، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز طبق وظایف قانونی خود با این نهاد‌ها همکاری می‌کند. هدف ما کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ سلامت جامعه، به‌ویژه نسل جوان است.

وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار فرهنگ‌سازی، نباید با سهل‌انگاری نسبت به پیام‌های تصویری و محتوایی، مخاطرات جدی برای جوانان ایجاد کنند. ممکن است یک جوان صرفاً با دیدن یک صحنه در یک فیلم، به‌تدریج به مصرف مواد ترغیب شود و آینده‌اش را از دست بدهد. همه دستگاه‌ها باید مسئولیت خود را در قبال معضل اعتیاد به‌درستی انجام دهند؛ زیرا کوچک‌ترین غفلت، آسیب بزرگی به کشور وارد می‌کند.