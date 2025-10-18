En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی وزیر وزارتخانه را با خانه اشتباه می گیرد !

فرزانه صادق وزیر راه که با خوش شانسی به دلیل جنگ 12 روزه پرونده سفر خانوادگی اش به کیش آن هم با پول بیت المال بایگانی شده بود یک بار دیگر خبر ساز شده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۲۴
| |
1029 بازدید
|
۲۰
وقتی وزیر وزارتخانه را با خانه اشتباه می گیرد !

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، اوایل امسال اسنادی منتشر شد که بر اساس آن فرزانه صادق به همراه خانواده اش با هزینه شرکت فرودگاه‌های کشور به سفر تفریحی به کیش رفته بود.

همان زمان چیزی نمانده بود که این بریز و بپاش وزارت راه کار دست وزیر زن بدهد و او را خانه نشین کند که با حمله رژیم صهیونیستی به ایران ماجرای سفر تفریحی وزیر و خانواده به کیش موقتا مسکوت شد.

حالا یک بار دیگر وزیر زن در فرودگاه‌ها خبر ساز شده، فرزانه صادق این بار هم به خاطر بازرسی که روال عادی در فرودگاه‌های کشور است و توسط ارگان‌های نظامی انجام می‌شود مدیرکل فرودگاه‌های یک استان را برکنار کرده است.

به نظر می‌رسد وزیر زن، زیر مجموعه خود را خدم و حشم شخصی و خانوادگی تلقی می‌کند و شاید انتظار داشته است مدیرکل فرودگاه‌ها، او و همراهانش را با محمل به طرف صندلی شان مشایعت کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
صادق مالواجرد وزیر راه وزیر زن کیش فرودگاه وزارتخانه
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
برکناری مدیر کل فرودگاه به خاطر کیف خانم وزیر؟!
ماجرای عزل مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
4
26
پاسخ
پزشکیان زودتر ایشان را برکنار کند. اگرچه خود نیز باید برکنار شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
دیگه چی؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
6
پاسخ
اگر صحت داشته باشد قابل سرزنش است . استفاده از گلمه وزیر زن شایسته نیست . وزرای مرد در اختلاص و ........ جسارت زیادی دارند . بگذارید ز نان وزیر باشند تا حداقل خسارت وارد شود.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
11
0
پاسخ
بنظر من بازرسی از کسی در سطح وزیر یک مملکت اشتباه ست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
9
4
پاسخ
ایشان بهترین و وظیفه شناس ترین وزیر کابینه است.
مردان از بس حسد دارند نمی توانند ببینند یک وزیر زن اینقدر می تواند موفق باشد.
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تنها یک مورد از موفقیتهاشو بگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
4
3
پاسخ
مردم را راحت قضاوت نکنید تا مطمئن نیستید
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
2
7
پاسخ
دقیقا همینطوراست واین سرکارخانم- وزارتخانه را خانه شخصی خویش و پرسنل آنرا خدم وحشم خانه اش پنداشته. بخصوص اگربه این نکته توجه کنیم که ماموران حفاظت فرودگاه متعلق به نیروهای مسلح بوده ومدیرکل فرودگاه مطلقا نقشی در بی احترامی! به سرکارخانوم نداشته وصرفا قربانی خشمی شده که مافوقش نمیتوانسته برسر عامل اصلی بی احترامی! خالی کند. جاداردآقای پزشکیان مانند عزل معاون پارلمانی خویش که گناهی بمراتب کمتر مرتکب شده بود این سرکارخانوم راهم سریعا عزل کند تا برود به کارهایی که برایش مناسب است بپردازد.
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
و آقای پزشکیان بعد از انجام این کار، استعفا دهد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
3
4
پاسخ
این موضوع ربطی به پزشکیان ندارد مدتهاست که ذر ارکانها به جای قانون سلیقه و خواست مدیران (خیلی پائین تر از وزراء) اصل هست حتی آئین نامه و قانون ندید گرفته میشه و تخلفات مدیران مسکوت می ماند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
علی اقا کی این خانوم رو وزیر کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
6
1
پاسخ
بنظر من بازرسی از شخصی در سطح وزیر مملکت اشتباه ست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
اشتباه هم باشد تقصیرمدیرفرودگاه نیست چون درحیطه اختیارات اونیست.
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
همه در برابر قانون یکسانند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
6
پاسخ
این خانم در سفر به یکی از شهر های جنوبی خراسان رضوی علی رغم خواست مردم شهرستانی حاضر به بازدید از اونجا نشد . وحتی مسایل دیگری بوجود اورد ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
درانتخاب این خانم برای وزارت صرفا خانم بودن مدنظرقرارگرفت وچون اقای رئیسجمهورمیخواست یک خانم هم بین وزراباشد ایشان وزیرشدند.نتیجه اش این شدکه میبینیم. البته چه بسیاربانوان فرهیخته که مدیرانی شایسته هم میتوانند باشندولی عدم دقت رئیسجمهور باعث شد بقول تابناک (که کاملا صحیح است) خانمی وزیر شودکه وزارخانه را باخانه اشتباه گرفته.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۲۸ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005bH2
tabnak.ir/005bH2