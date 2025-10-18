وقتی وزیر وزارتخانه را با خانه اشتباه می گیرد !

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، اوایل امسال اسنادی منتشر شد که بر اساس آن فرزانه صادق به همراه خانواده اش با هزینه شرکت فرودگاههای کشور به سفر تفریحی به کیش رفته بود.
همان زمان چیزی نمانده بود که این بریز و بپاش وزارت راه کار دست وزیر زن بدهد و او را خانه نشین کند که با حمله رژیم صهیونیستی به ایران ماجرای سفر تفریحی وزیر و خانواده به کیش موقتا مسکوت شد.
حالا یک بار دیگر وزیر زن در فرودگاهها خبر ساز شده، فرزانه صادق این بار هم به خاطر بازرسی که روال عادی در فرودگاههای کشور است و توسط ارگانهای نظامی انجام میشود مدیرکل فرودگاههای یک استان را برکنار کرده است.
به نظر میرسد وزیر زن، زیر مجموعه خود را خدم و حشم شخصی و خانوادگی تلقی میکند و شاید انتظار داشته است مدیرکل فرودگاهها، او و همراهانش را با محمل به طرف صندلی شان مشایعت کند.