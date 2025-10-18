علی کریمی؛ از آنجا رانده از اینجا مانده

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ فسخ یکطرفه قرارداد علی کریمی با باشگاه کایسریاسپور، حالا به یکی از جنجالیترین اتفاقات روزهای اخیر فوتبال ترکیه و ایران تبدیل شده است. هافبک ملیپوش سابق کشورمان که فصل گذشته در کایسریاسپور از او بهعنوان یکی از مهرههای کلیدی خط میانی یاد میشد، سرانجام پس از هفتهها حاشیه و اختلاف، تصمیم خود را عملی کرد و بهصورت رسمی قراردادش را با باشگاه ترک به شکل یکطرفه فسخ کرد؛ اقدامی که میتواند تبعاتی جدی برای هر دو طرف بهویژه کایسری در پی داشته باشد. گزارش رسانههای ترکیهای از جمله «فاناتیک» و «دنیز پوستاسی» حاکی از آن است که علت اصلی این تصمیم، کنار گذاشتن کریمی از فهرست تیم برای فصل جدید بوده است؛ تصمیمی که عملاً او را از چرخه تمرین و بازی دور کرد و نشان داد جایگاهی در برنامههای فنی سرمربی ندارد. منابع نزدیک به باشگاه تأیید کردهاند که کریمی طی هفتههای اخیر چند بار نسبت به وضعیتش اعتراض کرده اما پاسخی نگرفته و سرانجام با استناد به مفاد قانونی قرارداد، راه فسخ یکطرفه را برگزیده است.
از منظر حقوقی، بر اساس مقررات فیفا، اگر بازیکنی بدون دلیل موجه از فهرست مسابقات و تمرینات کنار گذاشته شود، میتواند ادعای «نقض تعهدات حرفهای» از سوی باشگاه را مطرح کند و خواستار فسخ قرارداد شود. در این حالت، معمولاً فیفا حق را به بازیکن میدهد و باشگاه موظف به پرداخت غرامت معادل مدتزمان باقیمانده از قرارداد میشود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان حقوق ورزشی ترکیه هشدار دادهاند که کایسریاسپور با تصمیم اخیر خود، احتمالاً وارد پروندهای پرهزینه و پیچیده در مراجع بینالمللی خواهد شد. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب کایسریاسپور در لیگ ترکیه نیز در این ماجرا بیتأثیر نیست. این تیم در هشت هفته ابتدایی فصل جاری حتی یک پیروزی بهدست نیاورده و بهنظر میرسد فضای متشنج داخلی باعث شده بازیکنان باتجربه از جمله کریمی، دیگر انگیزهای برای ادامه همکاری نداشته باشند.
گفته میشود اختلافنظر میان کریمی و مارکوس گیسدول، سرمربی آلمانی تیم، از ماه گذشته آغاز شده بود؛ اختلافی که ابتدا جنبه فنی داشت اما بهمرور به حاشیههای انضباطی و بیاعتمادی دوطرف کشیده شد. در چنین شرایطی، فسخ یکطرفه قرارداد از سوی کریمی نهتنها پایان همکاری او با کایسری است، بلکه آغاز مرحلهای تازه در مسیر حرفهای این بازیکن محسوب میشود. او اکنون بازیکن آزاد بهشمار میآید و میتواند در صورت تمایل، به هر تیمی در اروپا یا آسیا بپیوندد. در سوی مقابل، کایسریاسپور که درگیر بحران مالی و نتایج ضعیف است، باید در انتظار شکایت رسمی کریمی به فیفا و پیامدهای احتمالی آن باشد. البته که گیسدول حالا از کایسری اسپور برکنار شده و شاید سرمربی جدید، اعتقاد بیشتری به کریمی داشت اما در حال حاضر، شانس کمی برای بازگشت کریمی به ترکیب کایسری وجود دارد.
این اتفاق، بار دیگر بحث رفتار حرفهای با بازیکنان خارجی در فوتبال ترکیه را زنده کرده است؛ جایی که در سالهای اخیر نمونههای مشابهی از فسخهای یکطرفه دیده شده است. حالا باید دید ماجرای علی کریمی به یک پرونده حقوقی تازه در فیفا تبدیل میشود یا دو طرف با توافقی پشتپرده به پایان آرامتری میرسند.