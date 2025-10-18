En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام تصمیم نهایی دولت درباره قیمت بنزین

دولت می‌گویدکه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. اما قانون برنامه هفتم توسعه که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بر اجرای آن تاکید دارد، دولت را موظف کرده به دنبال اصلاح ناترازی بنزین باشد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۱۶
| |
1230 بازدید
|
۴

تصمیم نهایی دولت درباره قیمت بنزین مشخص شد/ اعلام جزییات طرح جدید برای اصلاح ناترازی بنزین

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، هیات وزیران اخیرا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را تصویب کرده است. این برنامه در راستای اجرای بند (ب) ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب شده که دولت را مکلف به رفع ناترازی بنزین کرده است.

دولت در این مصوبه، اصلاح یارانه بنزین را نه مثل آبان ۹۸ (افزایش شوک‌آور قیمت) بلکه مشروط به اجرایی شدن مجموعه‌ای از سیاست‌های عمدتا غیرقیمتی کرده است. دولت در این برنامه جامع، چندین راهبرد یا سیاست برای رفع ناترازی بنزین تصویب کرده که فقط یکی از آنها اصلاح تدریجی قیمت است و مابقی موارد، سیاست‌های غیرقیمتی است.

افزایش قیمت؛ گام آخر است

پس از ۶ سال از حادثه تلخ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، دولت مسعود پزشکیان چاره‌ای جز اصلاح قیمت تدریجی ندارد چرا که پرداخت یارانه سوخت با قیمت تثبیت شده وابستگی ایران به واردات بنزین را به اوج رسانده است. اما سوال اینجاست که چگونه می‌شود هم دولت دنبال افزایش قیمت بنزین نباشد هم بتواند جلوی تشدید کسری بنزین را بگیرد اما فشاری به مردم وارد نشود؟

متنوع‌کردن سبد سوخت حمل و نقل، تولید و واردات خودروهای سنگین، نیمه‌ سنگین، سبک و موتورسیکلت‌های کم‌مصرف و برقی، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای با خارج کردن خودروهای فرسوده و بنزین‌خوار، کاهش آلودگی هوا با توزیع سوخت استاندارد و البته اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از جمله محورهای یک برنامه جامع تامین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل و نقل کشور است.

گام آخر دولت اصلاح قیمت سوخت بنزین و گازوییل خواهد بود و این قیمت هر سال به میزان نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران افزایش می‌یابد. اما قبل از برداشتن گام آخر و افزایش قیمت همپای تورم، دولت باید ۷ گام بزرگ بردارد.

گام اول: سی‌ان‌جی به جای بنزین

۱- افزایش تعداد خودروهای دوگانه‌سوز

۲- افزایش زیرساخت‌ و جایگاه‌های سی‌ان‌جی

۳- اصلاح فاصله قیمت بین سی‌ان‌جی و بنزین

گام دوم: اسقاط حداکثری وسایل نقلیه فرسوده

۱- از رده خارج کردن وسایل نقلیه عمومی و موتورسیکلت‌های فرسوده

۲- محدودیت تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلان‌شهرها

۳- کاهش سهمیه سوخت خودروهای فرسوده

۴- واردات خودرو به شرط استقاط خودروهای فرسوده

۵- تولید و جایگزینی خودروهای دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی

گام سوم: توسعه حمل و نقل ریلی

۱- گسترش حمل و نقل ریلی بار و مسافر

۲- توسعه مترو در تهران و ۸ کلانشهر دیگر

۳- نوسازی ناوگان حمل و نفل ریلی مسافری

۴- توسعه قطارهای حومه و ریل باس

گام چهارم: سهمیه سوخت هدفمند به حمل و نقل عمومی

۱- اختصاص بنزین و گازویل به حمل و نقل عمومی با سنجش عملکرد، معاینه فنی

۲- اصلاح روش تردد ناوگان حمل و نقل بار و مسافر

۳- کنترل رفت و آمد خودروهای بارسی با دوربین

۴- فروش سوخت یارانه‌ای به ناوگان به شکل اعتبار ریالی

۵- مدیریت جابجایی بار درون و برون شهری

گام پنجم: تشویق استفاده از حمل و نقل با سوخت پاک

۱- کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی، برقی و گازسوزد

۲- وضع عوارض بر تولید و واردات خودروهای پرمصرف

۳- گرفتن عوارض بیشتر از تردد وسایل نقلیه پرمصرف و آلاینده

۴- اصلاح شکاف قیمت بنزین، برق و سی‌ان‌جی

۵- افزایش تعداد مصرف‌کنندگان سی‌ان‌جی به جای بنزین

۶- جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای غیراستاندارد

۷- کاهش سهمیه بنزین و گاوئیل خودروهای پرمصرف و آلاینده

گام ششم: تغییر روش سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی

۱- شناسنامه دار شدن سوخت‌گیری وسایل نقلیه شخصی

۲- تعیین سقف مشخص سهیمه سوخت خودروهای شخصی

۳- افزایش قیمت بنزین آزاد و بالاتر از سقف سهمیه

گام هفتم: تغییر سبد خودروهای تولیدی و وارداتی

۱- اجرای استاندارد ملی برچسب سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها

۲- حذف سهمیه سوخت وسایل نقلیه پرمصرف

۳- حذف سهمیه سوخت موتورسیکلت‌های کاربراتوری

۴- صدور مجوز واردات خودرو با گواهی اسقاط

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین سهمیه بندی بنزین پمپ بنزین افزایش قیمت‌ها مصرف سوخت کارت سوخت
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
4
پاسخ
قبلا اداره ها سرویس رفت و آمد داشتند یه مینی بوس حداقل ده پانزده نفر را جابجا میکرد سرویسها رو برداشتند الان به جای اون مینی بوس ده پانزده ماشین شخصی تو خیابان آمده به این میگن مدیریت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
1
پاسخ
بی تصمیمی تصمیم دولت ها درباره قیمت حامل های انرژی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
از این هزار بندی که دولت مصوب کرده هیچی نمیشه ! بجای اینا فقط کارهای ساده لازم هست مثل راه اندازی کارخانه مونتاژ خودروهای کم مصرف و برقی و فروش آن به قیمت جهانی به مردم ، بکارگیری کارکنان ایران خوردو و سایپا در این واحدهای مونتاژ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
2
پاسخ
به جاش دلار و سکه و نان و گوشت و آب و برق و گاز و مرغ و.... را گران کرده و می کنند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۳۱ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۹ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
ترس از F35 از خود واقعی‌اش کارسازتر است/تام‌ کروز را باور کردید قهرمانان خودمان را نه؟  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bGu
tabnak.ir/005bGu