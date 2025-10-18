En
آقای فواد ایزدی! تمسخر فرماندهان یعنی تمسخر کل نظام!

روزنامه جوان به تمسخر فرماندهان نظامی توسط فواد ایزدی در تلویزیون واکنش نشان داد.
|
به گزارش تابناک، روزنامه جوان نوشت: فؤاد ایزدی، کارشناس ثابت برنامه‌های تلویزیونی برای بار چندم به تمسخر فرماندهان نظامی و عملکرد آنان در مقابل اسرائیل و امریکا پرداخت.

او که قبلاً به برخی فرماندهان شهید در جنگ ۱۲ روزه کنایه‌هایی زده بود، اخیراً با لبخند تمسخرآمیز و گفتن این عبارت که «خبری هست امیدوارم درست نباشه، اما گفته شده»، درباره این خبر می‌گوید: «قبل از حمله امریکایی‌ها به فردو و نطنز، آنها به طرف ایرانی گفته‌اند که ما حمله می‌کنیم و شما هم در پاسخ یک پایگاه امریکایی را بزنید. جالب اینکه به ما گفتن که بگوییم کدام پایگاه را هم می‌خواهیم بزنیم»! 

اولاً تمسخر فرماندهان نظامی یعنی تمسخر کل کشور و ملت و نظام تصمیم‌گیری. ثانیاً باید به امثال این کارشناسانی که ناگهان از تخم درآمدند، گفت خبری را که خودت نمی‌دانی درست است یا نه، چرا مبنای یک تحلیل قرار می‌دهی؟! این الفبای فهم درست است که چنین کارشناسانی از آن بی‌بهره‌اند. ثانیاً اگر از منبع اصلی شنیده‌ای که امریکایی‌ها چنین حرفی به نظامیان یا سیاستمداران ما زده‌اند و ما هم دقیقاً گوش کرده‌ایم و مطابق آن عمل کرده‌ایم، باید بگویی که منبع تو کیست، چون ما می‌دانیم چنین کسی و منبعی وجود خارجی ندارد، و تو این چیزها را اگر نگوییم از خودت می‌سازی، از دوستانت که آنها می‌سازند دریافت می‌کنی. 

اصولاً تصمیم‌گیری درباره اقدامات نظامی در یک شورا و با حضور و مشورت برخی یا تمامی اعضای شعام و در نهایت با تصویب ستاد کل و فرماندهی کل قوا گرفته می‌شود. بسیاری از شایعات و حرف‌هایی که «گفته می‌شود» ساخته و پرداخته ذهن‌های بیمار در فضای مجازی است. کسانی مثل ایزدی وقتی به این حرف‌های دروغ یا تحریف‌شده تمرکز می‌کنند، مسئله‌شان این است که چرا ما در این تصمیم‌گیری‌ها نیستیم و با آن روابط فامیلی و نسب، چرا انتصابی نداریم. 

دستگاه‌های نظامی و قضایی باید از او بخواهند منبع این خبرش را که ایران با هماهنگی امریکا به پایگاه او حمله کرده معرفی کند و گرنه باید به دهان شایعه‌سازان خاک پاشید. جای تأسف است که تلویزیون در هر کانالش یک برنامه به میهمانی چنین کارشناسی راه می‌اندازد.

