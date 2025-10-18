حسن روحانی با تاکید بر آنکه صداوسیما را نگاه نمیکند، تاکید کرد صداوسیما در عمق برنامههایش ضد وحدت و خارج از چارچوب اسلام کار میکند. او تاکید کرد صداوسیما تا الان گروهکی و جناحی بود. یک سال تغییر بدهیم و اگر بد شد به همین وضع بازگردانیم. او ضمن انتقاد از افزایش مالیاتها گفت به جای افزایش مالیاتها جلوی قاچاق را بگیرید. او گفت اگر نقدینگی را مهار کنیم، بانکها را اولویت بدهیم که سرمایه در گردش تولید افزایش یابد و دستکم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برگردد و دلار مهار شود، در تورم تاثیر زیاد دارد این بخش از اظهاران رئیس جمهور اسبق را میبینید و میشنوید.