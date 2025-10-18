حسن روحانی در جمع استانداران دولتش درباره اقدامی که میتواند احتمال جنگ دوباره ایران با اسرائیل و آمریکا را منتفی کند، گفت: «شما به محض اینکه در بخش نظامی و در بخش آفند و پدافند یک کار مهم انجام بدهید، دشمن میفهمد، آثارش را میبیند. حالا ممکن است جنگ به طور کامل از بین نرود ولی حتماً عقب میافتد. دو ماه سه ماه عقب میافتد تا به فکر چاره باشد... در بخش اطلاعاتی اگر 10 جاسوس درجه یک موساد را دستگیر کنیم و اگر او بداند آدمهای اصلیاش دستگیر شدند، طرحهایش به هم میخورد...» این بخش از اظهارات روحانی را میبینید و میشنوید.