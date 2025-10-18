چرا ترامپ نتواند یک بار دیگر نتانیاهو ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟

فیاض زاهد با اشاره به آنکه باید تصویر واقعی از رویارویی با آمریکا ارائه کرد، گفت: «نتانیاهو، ترامپ را وارد دو بازی کرد. یکی اینکه چراغ سبز آمریکا را گرفت تا به ایران حمله نظامی کند. و ترامپ را راضی کرد که به ایران حمله کند. بیش از 20 سال بنابر اظهارات مقامات آمریکایی تمرین شد که به زیرساختها و منابع ایران حمله شود. ولی هیچ کدام از روسای جمهور آمریکا چنین اجازهای صادر نکردند ولی ترامپ اجازه داد. چرا کسی (نتانیاهو) که دو بار موفق شده یک نفر (ترامپ) را همراه کند برای بار سوم نتواند؟ برخی میگویند چه اشکالی دارد ما با اسرائیل وارد جنگ شویم؟ کشوری مقابل ما است که وقتی موشک شلیک میکنیم حداقل 9 کشور در پدافند آن کشور نقش دارند، ناتو پشت اسرائیل است و از همه مهمتر آمریکا پشت او است. وقتی آمریکا به عراق حمله کرد حتی یک هواپیمای عراقی نتوانست استارت بزند. فاصله تکنولوژیک ارتش آمریکا با اتحادیه اروپا بالای 27 سال است. اگر آمریکا بخواهد یک عملیات انجام بدهد، ارتش آمریکا 48 دقیقه زودتر از اتحادیه اروپا میتواند انجام بدهد. نباید مردم را فریب بدهیم.» اظهارات کامل زاهد را میبینید و میشنوید.