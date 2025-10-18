En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مجید واشقانی: برجام از ترکمنچای شرافتمندانه‌تر بود!
تعداد بازدید : 14
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۴۸۹۳
کد خبر:۱۳۳۴۸۹۳
234 بازدید
نبض خبر

چرا ترامپ نتواند یک بار دیگر نتانیاهو ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟

فیاض زاهد با اشاره به آنکه باید تصویر واقعی از رویارویی با آمریکا ارائه کرد، گفت: «نتانیاهو، ترامپ را وارد دو بازی کرد. یکی این‌که چراغ سبز آمریکا را گرفت تا به ایران حمله نظامی کند. و ترامپ را راضی کرد که به ایران حمله کند. بیش از 20 سال بنابر اظهارات مقامات آمریکایی تمرین شد که به زیرساخت‌ها و منابع ایران حمله شود. ولی هیچ کدام از روسای جمهور آمریکا چنین اجازه‌ای صادر نکردند ولی ترامپ اجازه داد. چرا کسی (نتانیاهو) که دو بار موفق شده یک نفر (ترامپ) را همراه کند برای بار سوم نتواند؟ برخی می‌گویند چه اشکالی دارد ما با اسرائیل وارد جنگ شویم؟ کشوری مقابل ما است که وقتی موشک شلیک می‌کنیم حداقل 9 کشور در پدافند آن کشور نقش دارند، ناتو پشت اسرائیل است و از همه مهم‌تر آمریکا پشت او است. وقتی آمریکا به عراق حمله کرد حتی یک هواپیمای عراقی نتوانست استارت بزند. فاصله تکنولوژیک ارتش آمریکا با اتحادیه اروپا بالای 27 سال است. اگر آمریکا بخواهد یک عملیات انجام بدهد، ارتش آمریکا 48 دقیقه زودتر از اتحادیه اروپا می‌تواند انجام بدهد. نباید مردم را فریب بدهیم.» اظهارات کامل زاهد را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ بنیامین نتانیاهو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
روایت کارشناس وزارت دفاع آمریکا از رویارویی ایران و اسرائیل
ایران در جنگ پیش رو از این موشک با 14 ماخ سرعت استفاده می‌کند
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
در یکی دو روز اول جنگ دوازده روزه افتضاح عمل کردیم!
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
ترامپ دوباره تهدید به حمله به ایران کرد: اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند!
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
اگر مردم آن موشک‌ها را در آسمان نمی‌دیدند، روز سوم در خیابان بودند!
تصاویر از طبقه بندی خارج شده از جنگ ایران و اسرائیل
تصاویر شهر موشکی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت
نخستین عکس العمل ایران به دست گذاشتن آمریکا روی موشک‌ها
توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران
این مانع میلیارد دلاری حمله دوباره اسرائیل به ایران!
گزارش رسانه هندی از حمله بیست ژوئن ایران به اسرائیل که سانسور شد!
سخنان تکان دهنده افسر شلیک موشک‌های ایران
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
سخنان طوفان جوان عراقی: صدام چهار موشک به اسرائیل زد و آقای خامنه‌ای...
روایت همسر سپهبد رشید از لحظه ترور: یک دست و یک پایش جدا شد
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
روایت افسر اطلاعاتی بریتانیا از خواسته‌های ترامپ از ایران
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
این پاشنه آشیل حمله دوباره آمریکا به ایران شده
پسر پزشک رهبر انقلاب: ممکن است حمله اسرائیل خیلی زود باشد و ایرانی‌ها قاطع‌تر عمل می‌کنند
ادعای بزرگ: آمریکا قبل از حمله به ایران خبر داده بود!
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
یک وطن فروش: اسرائیل باید به ایران حمله کند!
وارد یک دوره پرتنش‌تر و خونین‌تر می‌شویم
در جنگ دوازده روزه هیچ خاکی از دست ندادیم!
سخنان ترامپ درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خاورمیانه!
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس
اگر بایدن بود، اسرائیل به ایران حمله نمی‌کرد!
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
روایت سردار رادان از شب اول حمله اسرائیل: پسرم تماس گرفت و گفت...
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
پاسخ شمخانی به این سوال: آیا ابراهیم رئیسی ترور شد؟
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
اسرائیل می‌خواهد حداقل یک ضربه کاری به ایران دیگر بزند اما...
پاسخ پوتین به خبرنگار ترکیه‌ای: از ایران حمایت نمی‌کنید؟
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
هشدار 12 سال پیش آسانژ درباره حمله به ایران
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
دور اول جنگ با ایران چیزی را حل نکرد، جنگ بعدی در راه است
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
نظامی ارشد روس: در طول جنگ دوازده روزه برای ایران دعا می‌کردیم!
کارشناس روس: بگذارید اسرائیلی‌ها یک بار دیگر موشک‌های ایران را امتحان کنند!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
ارشدترین مقام نظامی ایران: آماده درگیری احتمالی آینده هستیم
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
هشدار فرمانده جنگ خلیج فارس درباه حمله آمریکا به ایران
لفاظی ترامپ: اهداف زیادی در ایران برای حمله باقی مانده‌اند! + زیرنویس
پرداخت غرامت حمله به ایران در دستور کار مذاکرات
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
ایران در جنگ بعدی از این امکانات نظامی دست نخورده‌اش استفاده می‌کند
مواضع داماد ترامپ که مسئول صلح ایران و آمریکا شده + زیرنویس
ادعای ترامپ: ایران دو هفته پیش دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده!
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟