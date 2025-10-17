مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ادامه خطاب به قائم پناه، معاون اجرایی‌اش درباره مدرسه سازی گفت: «یک ماه حقوق بنده را به این حساب بریزید. هر ماه هم 5 میلیون تومان به این حساب می دهیم. از حقوق من ماهیانه 5 میلیون تومان به این حساب بریزید. هر کس یک قدم بردارد. یکی ماهی 5 میلیون تومان می دهد، یکی هم ماهی 5000 تومان بدهد. هر کس در حد توانش. برای آموزش فرزندان کشور یک قدم برداریم. این فقط برای ساختن نیست. هم باید نگهداریم و هم باید کیفیت را بالا برده و هم رفتار را تغییر دهیم. راستگو، صادق، جسور، سرخم نکن، دل به این خاک بسته. بچه هایی تربیت کنیم که برای این کشور هستند. اگر بچه های ما با این باور بیایند از خاک طلا خواهیم ساخت. ما روی طلا خوابیدیم.»