اعلام نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی نتایج نهایی انتخابات نظام پزشکی را اعلام کرد.
اعلام نتایج اولیه انتخابات نظام پزشکی
 

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی از ساعت ۷ صبح امروز جمعه ۲۵ مهرماه آغاز شده است و تا ساعت ۱۹ ادامه داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند. اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رای‌دهندگان به‌طور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفته است تا از رای‌دهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.

این دوره از انتخابات در بیش از ۲۱۱ شهر و ۲۷۹ حوزه انتخابیه برگزار شد و بیش از ۳۸۰ دستگاه احراز هویت و ۹۰۰ صندوق رأی در سراسر کشور فعال بودند.

حال محمد جمالیان رئیس هیأت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی در گفت و گویی از مشارکت ۷۶ هزار و ۴۱۰ نفر از اعضای جامعه پزشکی در سراسر کشور خبر داد و گفت: این انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت گسترده پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و گروه‌های وابسته برگزار شد.

وی با اشاره به نتایج اولیه انتخابات در تهران افزود: در گروه پزشکان، محمد رئیس‌زاده به عنوان نفر اول، نادر توکلی نفر دوم، و پس از آن سید امیر پاشا طبائیان فوق تخصص گوارش و کبد، شکاری، رضا مطیعی، رضا عفیدی، خوش‌سیرت، سلیمی، کاظمی و پورنامدار در میان نفرات برتر قرار گرفتند.

جمالیان تصریح کرد: در گروه داروسازان نیز بهمن صبور داروساز و مساعد بیشترین آرا را کسب کردند، و در گروه دندان‌پزشکان، مهدیه جمشیدیان متخصص دندان پزشکی و فرشید بسطامی جراح فک و صورت و استاد یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله برگزیدگان این دوره هستند.

وی افزود: در گروه علوم آزمایشگاهی، بهزاد پوپک دکترای علوم آزمایشگاهی، و در گروه پروانه‌دارها نیز عبداللهی موفق به کسب بیشترین آرای اعضا شدند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت تأکید کرد: نتایج نهایی پس از بررسی‌های قانونی و تأیید هیأت نظارت مرکزی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

 
 
