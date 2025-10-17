مجید واشقانی بازیگر سریال‌ها و مجری صداوسیما در ویدیویی که از او منتشر شده می گوید «به نظر من ترکمنچای از برجام شرافتمندانه تر است، چون تکیلفش معلوم بود، گفتند آقا این تکه را بریدند خداحافظ. این برجام اما هرروز دارد یک چیزی ازآن بیرون می آید، مثل فرانچسکو و اسنپ‌بک. چه کاری توانستیم بکنیم؟»

مجید واشقانی بازیگر سریال‌های صداوسیما مدعی است که توافق برجام از عهدنامه‌ی ترکمانچای هم بدتر بود. او در برنامه‌ی اینترنتی خود گفت ترکمانچای که بخشی از ایران را جدا کرد از برجام‌شرافتمندانه‌تر بود.

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، آقای واشقانی که در سال‌های اخیر با حضور در برنامه‌ی مافیا مشهور شده در قسمت‌های قبل این برنامه و در گفت‌وگو با صادق زیباکلام هم اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود.

برجام نام توافقی میان ایران و ۶ قدرت جهانی است که اجرای تحریم‌های ضد ایرانی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا را چند سال متوقف کرد.

مذاکرات منتهی به این توافق در دولت روحانی و با رهبری جواد ظریف انجام شده بود. برجام پس از تایید و موافقت تمامی ارکان نظام اجرایی شد.

گروهی از جریان اصولگرا که نام خود را دلواپس گذاشته بودند از ابتدای آغاز مذاکرات با برجام به مخالفت برخاستند. ترامپ و نتانیاهو از دیگر مخالفان این توافق بوده‌اند.