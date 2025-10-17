به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ریکاردو ساپینتو پس از پیروزی استقلال مقابل مس رفسنجان در نشست خبری اظهار داشت: درباره بازی باید بگویم که ما در همه چیز بهتر بودیم، فرصت زیادی ایجاد کردیم و اگر آنها را گل می‌کردیم مطمئناً نتیجه متفاوت‌تری می‌گرفتیم.

به تیمم افتخار می‌کنم، در هفته‌های گذشته شرایط سختی داشتیم و بازیکنان بابت نتایج ناراحت بودند. در استقلال ما به باخت عادت نداریم، بازیکنان ما قوی و متحد بودند و خوب هم کار کردند، همانطور که دیروز گفتم، دیر یا زود ما می‌بریم، ما بازی به بازی پیش می‌رویم و کلین‌شیت در این بازی هم برای ما خیلی مهم بود. استقلالی که من می‌خواستم این بود و به بازیکنان، هواداران و همینطور پیشکسوتان که از ما حمایت کردند، تبریک می‌گویم.