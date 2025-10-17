بارسلونا هم مشتری پدیده یوونتوس شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه «الموندو دیپورتیوو» اسپانیا فاش کرد که باشگاه بارسلونا نیز به فهرست باشگاه‌هایی پیوست که علاقه‌مند به جذب کینان ییلدز ستاره جوان ترک تبار یوونتوس هستند.

آرسنال و چلسی نیز از دیگر باشگاه‌های علاقه‌مند به این بازیکن هستند اما چلسی در حال حاضر نزدیک‌ترین باشگاه برای اقدام جدی جهت جذب او محسوب می‌شود.

کینان ییلدز، ۲۰ ساله، یکی از استعدادهای درخشان و نوظهور اروپا به شمار می‌آید و پیراهن شماره ۱۰ یوونتوس را بر تن دارد؛ پیراهنی که پیش از این اساطیری مانند زیدان آن را پوشیده بودند. این روزنامه تاکید کرد که ییلدز از نظر فنی یکی از ستارگان برجسته تیم است، با این حال از نظر حقوقی در رتبه نهم یوونتوس قرار دارد و سالانه تنها حدود ۱.۷ میلیون یورو دریافت می‌کند.

قرارداد ییلدز با یوونتوس تا سال ۲۰۳۰ ادامه دارد اما مدیریت باشگاه در تلاش است تا با توجه به عملکرد درخشان او، حقوقش را افزایش دهد. منابع گزارش داده‌اند که ییلدز حقوقی مشابه دوشان ولاهوویچ (۱۲ میلیون یورو در سال) درخواست نمی‌کند اما امیدوار است حقوقش به حدود ۶ میلیون یورو در سال برسد مشابه جوناتان دیوید، مهاجم دیگر تیم.

بر اساس این گزارش، بارسلونا امیدوار است که با وسوسه پیراهن شماره 10 که سال ها مسی بر تن کرد ییلدز را متقاعد به انتقال کند. در همین حال، آرسنال آماده اقدام است و چلسی نیز پس از رد پیشنهاد قبلی ۶۷ میلیون یورویی توسط یوونتوس، همچنان فشار خود را ادامه می‌دهد.

چلسی در حال آماده کردن پیشنهادی بزرگ برای ییلدز است و یوونتوس نیز برای حفظ او، در حال مذاکره برای تمدید قرارداد و احتمالاً افزایش حقوقش به ۱۰ میلیون یورو در سال است. ییلدز در فصل جاری ۵ گل و ۶ پاس گل در ۱۲ بازی با پیراهن یوونتوس به ثبت رسانده است و همچنین ۳ گل در دو بازی اخیر تیم ملی ترکیه وارد دروازه حریفان کرده است که این نشان از کیفیت بالای او می دهد.

ارزش کنونی کینان ییلدز طبق سایت «ترانسفرمارکت» حدود ۷۵ میلیون یورو برآورد می‌شود. روزنامه «موندو دپورتیوو» همچنین اشاره کرد که بارسلونا از دوران حضور ییلدز در آکادمی بایرن مونیخ و پیش از انتقالش به یوونتوس در تابستان ۲۰۲۲، او را زیر نظر داشته است.