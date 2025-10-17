En
آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی معلمان تدوین شد

این طرح، که بخشی از سیاست‌های دولت برای ارتقای معیشت و انگیزه کاری معلمان است، با تمرکز بر کیفیت عملکرد، گام بزرگی در حرفه‌ای‌سازی نظام آموزشی برمی‌دارد.
جزئیات افزایش ۴.۳ میلیونی حقوق معلمان از مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از روزنو،وزارت آموزش و پرورش با تدوین آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی معلمان، افزایش حقوق قابل‌توجهی را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که از ۲۰ مهر ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. این طرح، که بخشی از سیاست‌های دولت برای ارتقای معیشت و انگیزه کاری معلمان است، با تمرکز بر کیفیت عملکرد، گام بزرگی در حرفه‌ای‌سازی نظام آموزشی برمی‌دارد. بر اساس جدول جدید، افزایش حقوق معلمان بر حسب رتبه به شرح زیر است:

رتبه ۱: حدود ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان افزایش ماهانه.
  • رتبه ۲: حدود ۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان افزایش ماهانه.
  • رتبه ۳: حدود ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان افزایش ماهانه.

این افزایش‌ها، که تا سقف ۴.۳ میلیون تومان می‌رسد، برای معلمان شاغل و جدیدالورود اعمال خواهد شد و نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان است.

جزئیات آیین‌نامه جدید رتبه‌بندی

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که آیین‌نامه جدید با هدف اصلاح نواقص قبلی و تأکید بر کیفیت عملکرد معلمان تدوین شده و تا اول مهر ۱۴۰۴ در هیئت وزیران تصویب می‌شود. ویژگی‌های کلیدی این آیین‌نامه عبارتند از:

 
  • معلمان جدیدالورود: دارندگان مدرک کارشناسی به‌صورت خودکار رتبه مربی آموزشیار دریافت می‌کنند، مشابه استادیاران وزارت علوم با مدرک دکتری.
  • ارتقای رتبه: معلمان پس از ۴ سال فعالیت در مناطق روستایی یا ۵ سال در مناطق شهری می‌توانند درخواست ارتقای رتبه دهند، بدون نیاز به مدارک اولیه.
  • کیفیت‌محوری: برخلاف گذشته که مدارک تحصیلی محور بود، ارزیابی بر اساس عملکرد آموزشی و پرورشی انجام می‌شود.
  • امکان نزول رتبه: در صورت عدم احراز شرایط، رتبه ممکن است کاهش یابد، اما اعتراض به این تصمیم امکان‌پذیر نیست – نکته‌ای که ممکن است بحث‌برانگیز شود.

فرآیند تدوین و اجرا

آیین‌نامه در کارگروهی با حضور وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی، و سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و پس از رفع ایرادات، در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت نهایی می‌شود. هیئت ممیزه رتبه‌بندی، متشکل از معاونین آموزشی و پرورشی ستاد و استان‌ها، با رویکرد آموزش‌محور عملکرد معلمان را ارزیابی می‌کند. مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش مسئولیت اجرای فرآیندها را بر عهده دارد.
 

فرهادی تأکید کرد: "این آیین‌نامه با ساده‌سازی فرآیند و تمرکز بر کیفیت، انگیزه معلمان را افزایش می‌دهد و نظام آموزشی را حرفه‌ای‌تر می‌کند." اجرای طرح از ۲۰ مهر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در بهبود جایگاه حرفه‌ای و معیشتی معلمان خواهد بود.

اهمیت طرح در شرایط اقتصادی

با تورم بالای ۴۰ درصد، معیشت معلمان تحت فشار است. افزایش حقوق تا ۴.۳ میلیون تومان، همراه با وام‌های کم‌سود (مانند مهربانی و مرابحه)، بخشی از این فشار را کاهش می‌دهد. این طرح، که بر اساس چهار شاخص اصلی طراحی شده، نه‌تنها حقوق را بهبود می‌بخشد، بلکه جایگاه حرفه‌ای معلمان را ارتقا می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، معلمان می‌توانند به سامانه‌های آموزش و پرورش (medu.ir) یا ادارات منطقه‌ای مراجعه کنند. هرچند امکان نزول رتبه بحث‌برانگیز است، این طرح گامی مهم برای عدالت آموزشی و معیشتی است.

 

 
