به گزارش تابناک به نقل از روزنو،وزارت آموزش و پرورش با تدوین آییننامه جدید رتبهبندی معلمان، افزایش حقوق قابلتوجهی را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که از ۲۰ مهر ۱۴۰۴ اجرایی میشود. این طرح، که بخشی از سیاستهای دولت برای ارتقای معیشت و انگیزه کاری معلمان است، با تمرکز بر کیفیت عملکرد، گام بزرگی در حرفهایسازی نظام آموزشی برمیدارد. بر اساس جدول جدید، افزایش حقوق معلمان بر حسب رتبه به شرح زیر است:
این افزایشها، که تا سقف ۴.۳ میلیون تومان میرسد، برای معلمان شاغل و جدیدالورود اعمال خواهد شد و نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان است.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد که آییننامه جدید با هدف اصلاح نواقص قبلی و تأکید بر کیفیت عملکرد معلمان تدوین شده و تا اول مهر ۱۴۰۴ در هیئت وزیران تصویب میشود. ویژگیهای کلیدی این آییننامه عبارتند از:
فرهادی تأکید کرد: "این آییننامه با سادهسازی فرآیند و تمرکز بر کیفیت، انگیزه معلمان را افزایش میدهد و نظام آموزشی را حرفهایتر میکند." اجرای طرح از ۲۰ مهر ۱۴۰۴، نقطه عطفی در بهبود جایگاه حرفهای و معیشتی معلمان خواهد بود.
با تورم بالای ۴۰ درصد، معیشت معلمان تحت فشار است. افزایش حقوق تا ۴.۳ میلیون تومان، همراه با وامهای کمسود (مانند مهربانی و مرابحه)، بخشی از این فشار را کاهش میدهد. این طرح، که بر اساس چهار شاخص اصلی طراحی شده، نهتنها حقوق را بهبود میبخشد، بلکه جایگاه حرفهای معلمان را ارتقا میدهد.
برای اطلاعات بیشتر، معلمان میتوانند به سامانههای آموزش و پرورش (medu.ir) یا ادارات منطقهای مراجعه کنند. هرچند امکان نزول رتبه بحثبرانگیز است، این طرح گامی مهم برای عدالت آموزشی و معیشتی است.