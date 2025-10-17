دبه جدید اسرائیل برای کارشکنی در توافق غزه

رژیم صهیونیستی هر بار، به بهانه‌های واهی، توافق‌های قبلی را در غزه نقض کرده و این بار هم، مسئله اجساد اسرای خود را دستاویز قرار داده است.

به گزارش تابناک؛ عضو برجسته جنبش حماس، «غازی حمد» شامگاه امروز جمعه آخرین وضعیت تحویل جنازه‌های اسرای صهیونیستی را شرح داد و گفت رژیم صهیونیستی در این خصوص، به استفاده از زور، تهدید می‌کند.

حمد با اشاره به اینکه حماس به توافق پایان جنگ غزه پایبند است، گفت: رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف خود در نوار غزه دست یابد و به همین دلیل، جای تعجب ندارد که به روش وحشیانه خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه مسئله اجساد پیچیده است، تصریح کرد، پس از اینکه اسرائیل چهره غزه را تغییر داد، ما به زمان نیاز داردیم و این موضوع را برای میانجیگران شرح داده‌ایم.

حمد با تأکید بر بازگرداندن قطعی اجساد اسرای صهیونیست، خاطر نشان کرد: آنچه اکنون در حال رخ دادن است فشار از سوی اسرائیل است. این روش، اما برای ما قابل پذیرش نیست.

وی در پایان گفت که از زمان آغاز توافق، رژیم صهیونیستی ۲۸ غیرنظامی فلسطینی را به شهادت رسانده که مصداق نقض توافق غزه است.

حماس و رژیم صهیونیستی اخیرا مرحله نخست توافق غزه را که شامل آزادی اسرا بود، اجرایی کردند. در حال حاضر، مرحله دوم توافق کلید خورده است.

رژیم صهیونیستی برای اینکه از غزه خارج نشود، این بار، موضوع اجساد اسرای خود را بهانه قرار داده تا بتواند به حضور اشغالگرانه خود ادامه دهد.