«ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به لفاظی علیه ایران پرداخت.

به گزارش تابناک، «ماریا کورینا ماچادو» رهبر مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل روز جمعه در تماس تلفنی با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به لفاظی علیه ایران پرداخت.ماچادو در این گفت‌وگو مدعی شد: «ایران نه تنها علیه اسرائیل، بلکه علیه مردم ونزوئلا نیز فعال است.»

وی در ادامه از مبارزه رژیم صهیونیستی علیه آنچه که «شرارت ایران» خوانده شد، حمایت کرد.

طبق بیانیه دفتر نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تبریک به ماچادو به‌خاطر دریافت جایزه صلح نوبل، از اقدامات او در راستای دموکراسی و گسترش صلح جهانی تمجید کرد.

به گفته دفتر نتانیاهو، ابتکار تماس از سوی ماچادو بوده است.