دل‌نوشته‌ی مسعود کیمیایی برای ناصر تقوایی

مسعود کیمیایی نوشت: «برای رفتن‌ها نوشتن بسیار دشوار است. برای آمدن‌ها نوشتن چه زیبایی‌ها دارد. یک دوست آمد، یک عشق آمد. برای رفتن‌ها چه دشوار است نوشتن. آمدن نسیم از کجا می‌آید. رفتن نسیم ندارد. رحم بر من نیست. در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را خواستند. ناصر تقوایی یک دوست شریف بود. علی، هرکجا هست، پسرم من را از خود بدان. جای پدر هستم. جای دوست هستم.»
دل‌نوشته‌ی مسعود کیمیایی برای ناصر تقوایی: در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را خواستند؛ ناصر تقوایی یک دوست شریف بود
 

به گزارش تابناک؛ مسعود کیمیایی کارگردان، درباره فقدان وجود ناصر تقوایی فیلمساز موسوم به موج نو سینمای ایران نوشت: در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را خواستند. ناصر تقوایی یک دوست شریف بود.

 مسعود کیمیایی از پیشگامان سینمای موج نو ایران در سوگ زنده یاد «ناصر تقوایی» دل‌نوشته‌ای منتشر کرد که در ادامه می‌خوانید:

«برای رفتن‌ها نوشتن بسیار دشوار است. برای آمدن‌ها نوشتن چه زیبایی‌ها دارد. یک دوست آمد، یک عشق آمد. برای رفتن‌ها چه دشوار است نوشتن. آمدن نسیم از کجا می‌آید. رفتن نسیم ندارد. رحم بر من نیست. در این چند سال گذشته دوستانم برای من تنهایی را خواستند. ناصر تقوایی یک دوست شریف بود. علی، هرکجا هست، پسرم من را از خود بدان. جای پدر هستم. جای دوست هستم.

 ناصر تقوایی که به حق، کارگردان «مؤلف» توصیف می‌شد، صبح سه شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴در سن ۸۴ سالگی، پس از یک دوره پربار از خلق آثار هنری، چشم از جهان فروبست.

این هنرمند فقید، متولد سال ۱۳۲۰ در شهر حماسی و دریایی آبادان بود و نامش همواره با پیشگامان جریانی در سینمای ایران گره خورده است که مورخان آن را سرآغاز «موج نوی سینمای ایران» می‌دانند. او با تلفیق درخشان فرهنگ بومی جنوب و فرم‌های هنری مدرن، هویتی تازه به سینمای کشور بخشید.

تقوایی پیش از درخشش در سینما، میراثی گران‌بها را در قاب کوچک تلویزیون به یادگار گذاشت. سریال تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» (۱۳۵۵) که از موفق‌ترین و پرمخاطب‌ترین مجموعه‌های تاریخ تلویزیون ایران به شمار می‌رود، تثبیت‌کننده جایگاه او نه تنها در میان روشنفکران، بلکه در دل عامه مردم بود.

از کارنامه درخشان او می‌توان به دریافت جایزه معتبر پلنگ برنزی جشنواره فیلم لوکارنو در سال ۱۹۸۸ برای فیلم شاهکار «ناخدا خورشید» (۱۳۶۵) اشاره کرد. همچنین، شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۸۳، مدرک گواهی‌نامه هنری درجه یک را به پاس یک عمر فعالیت ارزنده به او اعطا کرد.

دریافت تندیس شایستگی به‌خاطر یک عمر دستاورد هنری در سیزدهمین جشن سینمای ایران و تقدیر در چهاردهمین دوره انجمن فیلم کوتاه ایران، تنها بخشی از افتخارات هنری اوست.

 
 
مسعود کیمیایی کارگردان درگذشت ناصر تقوایی دلنوشته
