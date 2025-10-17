رحمتی: محکوم به پیروزی مقابل پرسپولیسیم

به گزارش خبرنگار تابناک از لرستان،«سید مهدی رحمتی» سرمربی خیبر خرمآباد، در ابتدای نشست خبری خود ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم که بعد از وقفه فیفادی دوباره در خدمت شما هستم، فردا با پرسپولیس بازی داریم که یکی از تیمهای خیلی خوب ایران با بازیکنان و کادر فنی بسیار باکیفیت است.
وی با تحلیل وضعیت تیمش پیش از تعطیلات بر لزوم کسب پیروزی در بازی فردا تأکید کرد و افزود:اعتقاد من کادر و کل مجموعه باشگاه بر این است که در سه بازی آخر روند کیفی تیممان خیلی خوب و رو به بالا بود، اما متأسفانه نتوانستیم نتایج مطلوبی را کسب کنیم به همین دلیل فردا محکوم هستیم که تمام توانمان را بگذاریم و انشاءالله این سه امتیاز خانگی را در خانه خودمان نگه داریم. ما به این پیروزی نیاز داریم.
سرمربی خیبر در خصوص وضعیت بازیکنانش هنوان کرد: خوشبختانه همه بازیکنان شرایط خیلی خوبی برای این بازی دارند و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا هوادارانمان را خوشحال کنیم. محروم نداریم فقط آقای فارسی در تمرینات اخیر دچار یک ضربخوردگی جزئی شد که کادر پزشکی در تلاش است ایشان را به بازی برساند، بچهها پرسپولیس را به خوبی آنالیز کردهاند و از لحاظ روحی، روانی و ذهنی کاملاً آماده بازی فردا هستند.
رحمتی با اشاره به تغییرات گسترده در تیمش در ابتدای فصل، هدف بلندمدت خیبر را اینگونه تشریح کرد: ما نزدیک به ۱۵ یا ۱۶ تغییر در اسکواد تیم داشتیم و هرچقدر زمان بیشتری برای تمرین داشته باشیم برای هماهنگی و رفع نقاط ضعف مفیدتر است، همانطور که اول فصل گفتم در حال ساختن تیمی هستیم که لقمه گلوگیری برای تمام تیمهای بزرگ ایران باشد، خودتان هم دیدید که حتی در سه بازی که نتیجه نگرفتیم مقابل تیمهای خیلی خوبی بازی کردیم، اما متأسفانه از موقعیتهای گلزنیمان استفاده نکردیم.
سرمربی خیبر در پایان از هواداران خواست تا مانند همیشه از تیم حمایت کنند و خاطر نشان کرد: در چند بازی گذشته که در خرمآباد بودیم، هواداران همیشه ما را حمایت کردهاند، امیدوارم فردا هم خیلی زود با تهیه بلیت در استادیوم حضور پیدا کنند و ۹۰ دقیقه از تیمشان حمایت کنند. ما هم قول میدهیم در انتهای بازی به لطف خدا سربلند از زمین خارج شویم.