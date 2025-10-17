رتبه ایران در آخرین رنکینگ فیفا

به گزارش تابناک، جدیدترین رنکینگ فیفا امروز (جمعه) اعلام شد که اسپانیا با ۱۸۸۰.۷۶ امتیاز در صدر رنکینگ باقیماند. تیم ملی فوتبال ایران هم بدون تغییر با ۱۶۱۸.۲۸ امتیاز در رده ۲۱ قرار گرفت.
آخرین رنکینگ فیفا پیش از قرعهکشی جام جهانی که تعیین کننده سیدبندی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ است، ۳۰ آبان اعلام خواهد شد.
۱۰ تیم برتر رنکینگ فیفا
۱. اسپانیا
۲. آرژانتین
۳.. فرانسه
۴. انگلیس
۵. پرتغال
۶. هلند
۷. برزیل
۸. بلژیک
۹. ایتالیا
۱۰. آلمان
رنکینگ ۱۰ تیم برتر آسیا
۱. ژاپن (۱۹)
۲. ایران (۲۱)
۳. کره جنوبی (۲۲)
۴. استرالیا (۲۵)
۵. قطر (۵۲)
۶. ازبکستان (۵۵)
۷. عراق (۵۷)
۸. عربستان سعودی (۵۸)
۹. اردن (۶۶)
۱۰. امارات (۶۷)