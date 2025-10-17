En
پاتریس کارترون اینستاگرام پرسپولیس را فالو کرد

در حالی که پرسپولیس برای بازی هفته هفتم آماده می‌شود سرمربی نام آشنا و فرانسوی با فاولو کردن پیج باشگاه داستان تازه‌ای را آغاز کرد.
پاتریس کارترون اینستاگرام پرسپولیس را فالو کرد

به گزارش تابناک به نقل از هفت‌ورزشی، در روزهای حساس منتهی به بازی برابر خیبرخرم‌آباد از باشگاه پرسپولیس خبرهای غیررسمی حاکی است که مدیران این باشگاه در جستجوی جانشینی برای وحید هاشمیان هستند. این در حالی است که پیش از این خبر رسیده بود که خود هاشمیان از مسئولان باشگاه خواسته در صورت عدم نتیجه‌گیری برابر خیبرخرم‌آباد از تیم کنار خواهد رفت.

با اینحال گویا باشگاه و درویش زودتر از موعد مقرر دست به کار شده‌اند چرا که از شب گذشته برخی رسانه‌ها فاش کردند که مدیران پرسپولیس با پاتریس کارترون سرمربی فرانسوی و فصل قبل سپاهان و حال حاضر ام‌صلال قطر مذاکرات را آغاز کرده اند.

اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانیم در فاصله 24 ساعت مانده به بازی حساس برابر خیبر، مرد فرانسوی با فالو کردن پیج باشگاه پرسپولیس در اینستاگرام به شایعات رنگ واقعیت زد. حالا به نظر می‌رسد بازی با خیبر برای پرسپولیسی‌ها و هاشمیان، یک فینال تمام عیار باشد. فینالی که شاید سرنوشت نیمکت پرسپولیس را کاملا عوض کند.

