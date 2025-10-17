سرلشکر یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در حاشیه مراسم تشییع پیکر سردار علیرضا افشار گفت: «امیدوارم که ماها بتوانیم قدر این شهدا را بدانیم. امیدوار هستیم که خداوند مرگ ما را هم یک مرگ خوب قرار بدهد. من خودم دلم نمی‌خواهد در رختخواب و در استخر و این چیزها بمیرم؛ از خدا می‌خواهیم یک شهادت خیلی خوب و آنی مثل حاج قاسم سلیمانی مثل سیدحسن نصرالله مثل این شهدای اخیر سردار رشید، محمد باقری داشته باشیم.» این بخش از سخنان دستیار رهبر انقلاب و فرمانده پیشین سپاه پاسداران را می‌بینید و می‌شنوید.