رقابت‌های جهانی تکواندو در حالی برگزار می‌شود که تیم ایران پس از نتایج درخشان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، با اعتمادبه‌نفس و انتظاراتی بالا پا به میدان می‌گذارد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیست‌وهفتمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان از دوم تا هشتم آبان‌ماه به میزبانی شهر ووشیِ چین برگزار می‌شود؛ رویدادی که پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، مهم‌ترین آوردگاه جهانی برای تکواندوکاران محسوب می‌شود و تأثیر مستقیمی در رنکینگ المپیکی ورزشکاران تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس خواهد داشت.

ایران در بخش مردان با ترکیب ۸ نفره کامل و در بخش زنان با ۷ ورزشکار راهی رقابت‌های جهانی می‌شو و در هر دو بخش با ترکیبی متشکل از قهرمانان المپیکی و استعداد‌های جوان در این رقابت‌ها حاضر می‌شود.

تیم ملی مردان:

مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمدصادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی.

تیم ملی زنان:

سعیده نصیری، مهلا مومن‌زاده، مبینا نعمت‌زاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، کوثر اساسه و نسترن ولی‌زاده.

هدایت تیم مردان بر عهده مجید افلاکی است و تیم زنان نیز با هدایت مهروز ساعی در ووشی مبارزه خواهد کرد. در پاریس، هر چهار نماینده ایران موفق به کسب مدال شدند؛ آرین سلیمی با مدال طلا، مهران برخورداری و ناهید کیانی با مدال نقره و مبینا نعمت‌زاده با مدال برنز، یکی از درخشان‌ترین کارنامه‌های تاریخ ورزش ایران را رقم زدند. افلاکی در المپیک نیز هدایت تیم مردان را برعهده داشت و هدایت تیم زنان بر عهده مینو مداح بود.

میراث پرمدال ایران در جهانی تکواندو

تکواندوی ایران از دهه ۱۳۷۰ تاکنون یکی از قدرت‌های اصلی جهان بوده و در ۲۶ دوره گذشته مسابقات جهانی، همواره با مدال به خانه بازگشته است. در تاریخ این رقابت‌ها، ستارگان بزرگی برای ایران افتخارآفرینی کرده‌اند.

مدال‌آوران ایران در مسابقات جهانی:

مدال طلا: هادی ساعی و یوسف کرمی (دو مدال)، مجید افلاکی، بهزاد خداداد، مرتضی رستمی، محمد باقری‌معتمد، علیرضا نصرآزادانی، فرزاد عبداللهی، بهنام اسبقی، فرزان عاشورزاده، مسعود حجی‌زواره، مهدی خدابخشی و ناهید کیانی.

هادی ساعی و یوسف کرمی (دو مدال)، مجید افلاکی، بهزاد خداداد، مرتضی رستمی، محمد باقری‌معتمد، علیرضا نصرآزادانی، فرزاد عبداللهی، بهنام اسبقی، فرزان عاشورزاده، مسعود حجی‌زواره، مهدی خدابخشی و ناهید کیانی. مدال نقره: بهزاد خداداد (دو مدال)، سیدحسن زاهدی، مهرداد رکنی، حسن اصلانی، مهدی بی‌باک، هادی افشار، هادی ساعی، علی تاجیک، فیض‌الله نفجم، امید غلامزاده، مرتضی رستمی، رضا نادریان، محمد باقری‌معتمد، سجاد مردانی، هادی مستعان، کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی، آرمین هادی‌پور، مهلا مومن‌زاده و سروش احمدی.

بهزاد خداداد (دو مدال)، سیدحسن زاهدی، مهرداد رکنی، حسن اصلانی، مهدی بی‌باک، هادی افشار، هادی ساعی، علی تاجیک، فیض‌الله نفجم، امید غلامزاده، مرتضی رستمی، رضا نادریان، محمد باقری‌معتمد، سجاد مردانی، هادی مستعان، کیمیا علیزاده، میرهاشم حسینی، آرمین هادی‌پور، مهلا مومن‌زاده و سروش احمدی. مدال برنز: میثم باقری و یوسف کرمی (دو مدال)، سیدحسین ربیع‌زاده، نادر خدامرادی، فیضل دانش، فرزاد ذرخش، حسن زاهدی، فریبرز دانش، سیروش رضایی، فریبرز عسکری، بیژن مقانلو، مجید افلاکی، امید غلامزاده، هادی ساعی، حسین تاجک، کورش رجلی، کیمیا علیزاده، ابوالفضل یعقوبی، مسعود حجی‌زواره، آرمین هادی‌پور، سجاد مردانی، مهران برخورداری، رضا کلهر، آرین سلیمی و متین رضایی.

انگیزه قهرمانی در مسیر المپیک

مهروز ساعی، سرمربی تیم زنان، پیش از اعزام در گفت‌وگویی تأکید کرده است: «هدف ما این است که بیشترین مدال را در مسابقات جهانی کسب کنیم. مسابقات جهانی و موفقیت در آن، بذر المپیک را در دل ورزشکاران خواهد کاشت و کار آنها را آسان می‌کند. به این موضوع واقف هستیم و همه هدف ما سکو و مدال‌های جهانی است.»

از سوی دیگر، مجید افلاکی، سرمربی تیم مردان، اهمیت رقابت‌های ووشی را در کسب امتیاز المپیکی یادآور شده است: «برای ما مسابقات قهرمانی جهان مهم است، چرا که ۱۴۰ امتیاز رنکینگ المپیک را به همراه دارد؛ امتیازی که یک‌سوم مسیر کسب سهمیه المپیک محسوب می‌شود. باور داریم که حضور روی سکوی قهرمانی جهان نشدنی نیست. اگر به این موضوع باور نداشتم به مسابقات نمی‌رفتم. برای قهرمانی تلاش خواهیم کرد.»

برنامه مبارزه‌های نمایندگان ایران

مسابقات از دوم آبان آغاز می‌شود و تیم ایران در تمام روز‌های رقابت نماینده دارد:

جمعه، ۲ آبان ماه - روز اول: ناهید کیانی (۵۷-) و آرین سلیمی (۸۷+)

ناهید کیانی (۵۷-) و آرین سلیمی (۸۷+) شنبه، ۳ آبان ماه - روز دوم: مهدی حاجی‌موسایی (۶۳-) و مهلا مومن‌زاده (۴۹-)

مهدی حاجی‌موسایی (۶۳-) و مهلا مومن‌زاده (۴۹-) یکشنبه، ۴ آبان ماه - روز سوم: محمدحسین یزدانی (۸۷-)، مهدی رزمیان (۵۴-) و ملیکا میرحسینی (۷۳-)

محمدحسین یزدانی (۸۷-)، مهدی رزمیان (۵۴-) و ملیکا میرحسینی (۷۳-) دوشنبه، ۵ آبان ماه - روز چهارم: سعیده نصیری (۴۶-) و مهران برخورداری (۸۰-)

سعیده نصیری (۴۶-) و مهران برخورداری (۸۰-) سه‌شنبه، ۶ آبان ماه - روز پنجم: محمدصادق دهقانی (۶۸-) و نسترن ولی‌زاده (۶۷-)

محمدصادق دهقانی (۶۸-) و نسترن ولی‌زاده (۶۷-) چهارشنبه، ۷ آبان ماه - روز ششم: ابوالفضل زندی (۵۸-) و کوثر اساسه (۶۲-)

ابوالفضل زندی (۵۸-) و کوثر اساسه (۶۲-) پنجشنبه، ۸ آبان ماه - روز هفتم: مبینا نعمت‌زاده (۵۳-) و امیرسینا بختیاری (۷۴-)

آزمون دوباره برای قهرمانان در مسیر آینده

رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در ووشی برای تیم ملی ایران فقط یک میدان مدال‌آوری نیست؛ بلکه آزمونی استراتژیک در مسیر المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌آید. تغییر قوانین، افزایش رقابت کشور‌های شرق آسیا و ظهور نسل تازه‌ای از ستاره‌ها، چالشی جدی برای فدراسیون تحت مدیریت هادی ساعی - پرافتخارترین تکواندوکار تاریخ ایران - ایجاد کرده است. تیم ملی با ترکیبی از تجربه و جوانی پا به میدان می‌گذارد؛ ترکیبی که اگر بتواند میراث المپیک پاریس را تکرار کند، می‌تواند بار دیگر دوران طلایی تکواندوی ایران را رقم بزند.