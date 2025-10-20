رقابتهای جهانی تکواندو در حالی برگزار میشود که تیم ایران پس از نتایج درخشان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، با اعتمادبهنفس و انتظاراتی بالا پا به میدان میگذارد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بیستوهفتمین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان از دوم تا هشتم آبانماه به میزبانی شهر ووشیِ چین برگزار میشود؛ رویدادی که پس از المپیک ۲۰۲۴ پاریس، مهمترین آوردگاه جهانی برای تکواندوکاران محسوب میشود و تأثیر مستقیمی در رنکینگ المپیکی ورزشکاران تا بازیهای المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس خواهد داشت.
ایران در بخش مردان با ترکیب ۸ نفره کامل و در بخش زنان با ۷ ورزشکار راهی رقابتهای جهانی میشو و در هر دو بخش با ترکیبی متشکل از قهرمانان المپیکی و استعدادهای جوان در این رقابتها حاضر میشود.
هدایت تیم مردان بر عهده مجید افلاکی است و تیم زنان نیز با هدایت مهروز ساعی در ووشی مبارزه خواهد کرد. رقابتهای جهانی تکواندو در حالی برگزار میشود که تیم ایران پس از نتایج درخشان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، با اعتمادبهنفس و انتظاراتی بالا پا به میدان میگذارد. در پاریس، هر چهار نماینده ایران موفق به کسب مدال شدند؛ آرین سلیمی با مدال طلا، مهران برخورداری و ناهید کیانی با مدال نقره و مبینا نعمتزاده با مدال برنز، یکی از درخشانترین کارنامههای تاریخ ورزش ایران را رقم زدند. افلاکی در المپیک نیز هدایت تیم مردان را برعهده داشت و هدایت تیم زنان بر عهده مینو مداح بود.
میراث پرمدال ایران در جهانی تکواندو
تکواندوی ایران از دهه ۱۳۷۰ تاکنون یکی از قدرتهای اصلی جهان بوده و در ۲۶ دوره گذشته مسابقات جهانی، همواره با مدال به خانه بازگشته است. در تاریخ این رقابتها، ستارگان بزرگی برای ایران افتخارآفرینی کردهاند.
مدالآوران ایران در مسابقات جهانی:
انگیزه قهرمانی در مسیر المپیک
مهروز ساعی، سرمربی تیم زنان، پیش از اعزام در گفتوگویی تأکید کرده است: «هدف ما این است که بیشترین مدال را در مسابقات جهانی کسب کنیم. مسابقات جهانی و موفقیت در آن، بذر المپیک را در دل ورزشکاران خواهد کاشت و کار آنها را آسان میکند. به این موضوع واقف هستیم و همه هدف ما سکو و مدالهای جهانی است.»
از سوی دیگر، مجید افلاکی، سرمربی تیم مردان، اهمیت رقابتهای ووشی را در کسب امتیاز المپیکی یادآور شده است: «برای ما مسابقات قهرمانی جهان مهم است، چرا که ۱۴۰ امتیاز رنکینگ المپیک را به همراه دارد؛ امتیازی که یکسوم مسیر کسب سهمیه المپیک محسوب میشود. باور داریم که حضور روی سکوی قهرمانی جهان نشدنی نیست. اگر به این موضوع باور نداشتم به مسابقات نمیرفتم. برای قهرمانی تلاش خواهیم کرد.»
برنامه مبارزههای نمایندگان ایران
مسابقات از دوم آبان آغاز میشود و تیم ایران در تمام روزهای رقابت نماینده دارد:
آزمون دوباره برای قهرمانان در مسیر آینده
رقابتهای تکواندوی قهرمانی جهان در ووشی برای تیم ملی ایران فقط یک میدان مدالآوری نیست؛ بلکه آزمونی استراتژیک در مسیر المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس به شمار میآید. تغییر قوانین، افزایش رقابت کشورهای شرق آسیا و ظهور نسل تازهای از ستارهها، چالشی جدی برای فدراسیون تحت مدیریت هادی ساعی - پرافتخارترین تکواندوکار تاریخ ایران - ایجاد کرده است. تیم ملی با ترکیبی از تجربه و جوانی پا به میدان میگذارد؛ ترکیبی که اگر بتواند میراث المپیک پاریس را تکرار کند، میتواند بار دیگر دوران طلایی تکواندوی ایران را رقم بزند.