دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به موضوع رفتار نامتعارف کارفرما با کارگر خانم ورود کرد.
به گزارش تابناک به نقل از میزان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در پی انتشار کلیپ رفتار نامتعارف یکی از تولیدکنندگان با کارگر خانم کارخانه و نیز مطالبه جمع کثیری از بانوان، از ورود دستگاه قضایی و احضار فرد مذکور توسط دادسرای مشهد مقدس، برای ادای توضیحات خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه انتشار چنین تصاویری موجب جریحهدار شدن افکار عمومی و خدشه به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی جامعه شده است، اظهار داشت: این قبیل رفتارها علاوه بر جنبههای غیراخلاقی، از نظر قانونی نیز واجد وصف مجرمانه است و به همین منظور، موضوع در دستور بررسی دقیق قضایی قرار گرفته است.
دادستان مرکز استان خراسان رضوی ضمن اشاره به ضرورت صیانت از کرامت انسانی و رعایت اصول اخلاقی در محیطهای کار افزود: هرگونه سوءاستفاده از موقعیت شغلی و رفتاری که شائبهی اجبار، تحقیر یا بهرهکشی از کارگران را در پی داشته باشد، مصداق بارز نقض حقوق انسانی است و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی همچنین هشدار داد: فضای عادی مجازی نباید به محلی برای عادیسازی بیاخلاقی یا نمایش ناهنجاریهای اجتماعی تبدیل شود.
در پایان دادستان مرکز استان تأکید کرد: رسالت دستگاه قضایی، حمایت از کرامت زنان، مقابله با خشونت و پیشگیری از ترویج ناهنجاریهای اجتماعی است.