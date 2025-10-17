هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و رفتاری که شائبه‌ی اجبار، تحقیر یا بهره‌کشی از کارگران را در پی داشته باشد، مصداق بارز نقض حقوق انسانی است و دستگاه قضایی با چنین رفتار‌هایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دادستانی مرکز استان خراسان رضوی به موضوع رفتار نامتعارف کارفرما با کارگر خانم ورود کرد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در پی انتشار کلیپ رفتار نامتعارف یکی از تولیدکنندگان با کارگر خانم کارخانه و نیز مطالبه جمع کثیری از بانوان، از ورود دستگاه قضایی و احضار فرد مذکور توسط دادسرای مشهد مقدس، برای ادای توضیحات خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه انتشار چنین تصاویری موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و خدشه به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه شده است، اظهار داشت: این قبیل رفتار‌ها علاوه بر جنبه‌های غیراخلاقی، از نظر قانونی نیز واجد وصف مجرمانه است و به همین منظور، موضوع در دستور بررسی دقیق قضایی قرار گرفته است.

دادستان مرکز استان خراسان رضوی ضمن اشاره به ضرورت صیانت از کرامت انسانی و رعایت اصول اخلاقی در محیط‌های کار افزود: هرگونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و رفتاری که شائبه‌ی اجبار، تحقیر یا بهره‌کشی از کارگران را در پی داشته باشد، مصداق بارز نقض حقوق انسانی است و دستگاه قضایی با چنین رفتار‌هایی قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی همچنین هشدار داد: فضای عادی مجازی نباید به محلی برای عادی‌سازی بی‌اخلاقی یا نمایش ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شود.

در پایان دادستان مرکز استان تأکید کرد: رسالت دستگاه قضایی، حمایت از کرامت زنان، مقابله با خشونت و پیشگیری از ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی است.