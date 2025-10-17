مرگ کارگر خراسانی در ریزش معدن طبس

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس گفت: صبح امروز در یکی از کارگاه‌های پیمانکاری معدن پرورده شهرستان طبس، حادثه ریزش سقف هنگام جابه‌جایی نوار نقاله زنجیری رخ داد که منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن دو نفر دیگر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا علی اشرفیان روز جمعه اظهار کرد: در این حادثه سه نفر در محل حضور داشتند که دو نفر موفق به نجات جان خود شدند، اما نفر سوم در حین خروج از محل حادثه، بر اثر ریزش آوار و شدت آسیب‌ها جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: این فرد آقای علی حسین‌زاده از اهالی انابد خراسان رضوی بود که متولد سال ۱۳۵۵ بوده و سه فرزند به یادگار گذاشته است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس درباره تعداد کارگران حاضر در معادن گفت: معادن دارای تونل‌های مختلفی برای استخراج هستند و تعداد کارگران زیاد است، اما در لحظه حادثه، فقط سه نفر در محل جابه‌جایی نوار نقاله حضور داشتند.

وی با اشاره به اهمیت رعایت نکات ایمنی و آموزش مستمر نیرو‌های کارگری تاکید کرد: همیشه بر آموزش نیرو‌های کار تاکید داشته‌ایم، چرا که بسیاری از کارگران از نقاط مختلف کشور به طبس می‌آیند و باید تحت آموزش‌های تخصصی قرار بگیرند.

اشرفیان عنوان کرد: دانشگاه ملی مهارت طبس و مرکز تحقیقات معدن اخیرا راه‌اندازی شده‌اند و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و شبیه‌سازی تونل‌ها به کارگران ارائه می‌شود تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه معادن باید مجهز به تجهیزات ایمنی باشند اضافه کرد: پس از حادثه معدنجوی طبس که سال گذشته منجر به فوت ۵۳ کارگر شد، تمامی معادن منطقه به سمت استفاده از تجهیزات پیشرفته و رعایت اصول ایمنی حرکت کرده‌اند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس یادآور شد: با این وجود، این حادثه به دلیل ریزش شدید سقف معدن رخ داده و در شرایط فعلی جلوگیری از آن دشوار بود.

وی تاکید کرد: تیم‌هایی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره صنعت، معدن و تجارت در محل حضور دارند تا علت دقیق حادثه را بررسی کنند و ببینند آیا قصوری از سوی پیمانکار وجود داشته است یا خیر، معمولا در چنین مواردی، استفاده از ستون‌های چوبی برای استحکام سقف ضروری است که باید بررسی شود در این حادثه رعایت شده است.

اشرفیان بیان کرد: تا زمان پایان بررسی‌ها، کارگاه تعطیل خواهد ماند و پس از جمع‌آوری آوار و انجام بررسی‌ها، اطلاعات تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید.