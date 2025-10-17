به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قیمت طلا امروز جمعه با عبور از سطح مقاومتی ۴۳۰۰ دلار در هر اونس به رکورد جدیدی رسید و در مسیر بهترین عملکرد هفتگی خود از سپتامبر ۲۰۰۸ قرار گرفت.
این افزایش ناشی از ضعف در بانکهای منطقهای آمریکا، تشدید تنشهای تجاری جهانی و افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو است. در لحظه انتشار این خبر، طلا با افزایش ۳۲ دلار و ۸۱ سنتی ۴۳۶۲.۱۰ دلار معامله شد. قیمت این فلز گرانبها در ساعات اولیه معاملات تا ۴۳۷۸.۶۹ دلار هم بالا رفته بود.
قراردادهای آتی طلا برای تحویل دسامبر نیز با ۱.۶ درصد رشد به ۴۳۷۲.۱۰ دلار رسیدند. طلا در مجموع ۸.۶ درصد رشد هفتگی داشته و هر روز هفته رکورد جدیدی ثبت کرده است. نقره نیز با رشد ۰.۱ درصدی به ۵۴.۲۶ دلار در هر اونس رسید و در مسیر ۸ درصد رشد هفتگی قرار دارد. در معاملات امروز، قیمت نقره تا ۵۴.۳۵ دلار هم بالا رفت که بالاترین سطح تاریخی آن است. تحلیلگر ارشد بازار در شرکت KCM Trade، تیم واترر، گفت: «قیمت ۴۵۰۰ دلار میتواند زودتر از انتظار محقق شود، اما ادامه نگرانیها درباره تجارت آمریکا و چین و تعطیلی احتمالی دولت بر مسیر بازار اثرگذار خواهد بود.»
از سوی دیگر، کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو، از یک کاهش دیگر نرخ بهره به دلیل نگرانیها درباره بازار کار حمایت کرده است. سرمایهگذاران انتظار دارند که در نشست ۲۹ تا ۳۰ اکتبر فدرال رزرو، نرخ بهره ۲۵ واحد پایه کاهش یابد و احتمالا در ماه دسامبر نیز کاهش دیگری انجام شود. بازار سهام والاستریت روز پنجشنبه با کاهش بسته شد، زیرا ضعف در بانکهای منطقهای باعث نگرانی بیشتر در میان سرمایهگذاران شده است. واترر افزود: «افزایش نگرانیها درباره اعتبار بانکهای منطقهای آمریکا، دلیل دیگری برای خرید طلا به معاملهگران داده است.»
طلا که دارایی بدون بهره است اغلب در محیطی با نرخ بهره پایین عملکرد بهتری دارد. این فلز گرانبها از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۵ درصد رشد داشته که علت آن شامل تنشهای ژئوپلیتیکی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، خریدهای بانکهای مرکزی، روند کاهش وابستگی به دلار (de-dollarisation) و افزایش تقاضا در صندوقهای ETF بوده است.