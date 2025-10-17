En
شوک ترامپ به زلنسکی در بدو ورود به واشنگتن

پایگاه خبری آکسیوس تماس تلفنی غیرمنتظره ترامپ با پوتین و قرار دیدار با او در مجارستان را برای رئیس جمهور اوکراین بسیار غافلگیر کننده خواند.
شوک ترامپ به زلنسکی در بدو ورود به واشنگتن

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با اعلام خبر گفت‌وگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین و توافق برای برگزاری دیداری در مجارستان، نه تنها تحلیلگران، بلکه شخص ولودیمیر زلنسکی را نیز غافلگیر کرد آن‌هم درست در لحظه‌ای که رئیس‌جمهور اوکراین تازه وارد واشنگتن شده بود. بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس، زلنسکی عصر پنج‌شنبه پس از فرود در پایگاه هوایی اندروز، در حالی به دیدار با ترامپ امیدوار بود که در روز‌های اخیر از «تمایل رئیس‌جمهور آمریکا برای ارسال موشک‌های دوربرد تاماهاک» ابراز رضایت کرده بود. اما تنها دقایقی پس از ورود او، ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که با پوتین تلفنی صحبت کرده و توافق کرده‌اند به‌زودی در بوداپست دیدار کنند؛ پایتخت کشوری که «غیر از روسیه، کمترین دوستی را با اوکراین در اتحادیه اروپا دارد.»

سفر واشنگتن در سایه سردی جدیدبه نوشته آکسیوس، این خبر «پارچ آب سرد» بر تیم زلنسکی فرود آمد. او امیدوار بود سفرش به آمریکا به نتایج ملموسی در زمینه دریافت تسلیحات جدید از جمله موشک‌های تاماهاک بینجامد، اما اکنون دیدار قریب‌الوقوع ترامپ با پوتین ممکن است بر اولویت‌های کاخ سفید در قبال کی‌یف سایه بیفکند. زلنسکی طبق برنامه قرار است در این سفر با مدیران ارشد دو غول تسلیحاتی آمریکا – ریتئون (Raytheon) و لاکهید مارتین دیدار کند تا درباره تأمین تسلیحات و مشارکت صنعتی گفت‌و‌گو کند. دیدار با ترامپ هنوز پابرجاستبا وجود این تحولات، قرار ملاقات رسمی زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید برای روز جمعه پابرجاست. ترامپ پیش‌تر گفته بود که زلنسکی در این دیدار از او خواهد خواست تا با انتقال موشک‌های تاماهاک به اوکراین موافقت کند. اما فضای جدید حاکم بر روابط آمریکا و روسیه می‌تواند تصمیم‌گیری در این زمینه را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه پس از تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین که بر اساس اعلام رئیس‌جمهور آمریکا، «در فضایی سازنده و مثبت» انجام شده است.

دیدار ترامپ و پوتین در خاک دشمن اوکراینترامپ روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که در گفت‌و‌گو با پوتین، دو طرف بر سر برگزاری دیداری در آینده نزدیک در پایتخت مجارستان به توافق رسیده‌اند و افزود که این نشست ممکن است در دو هفته آینده برگزار شود. او توضیح بیشتری درباره دستور کار این دیدار ارائه نداد، اما تحلیلگران آمریکایی می‌گویند انتخاب مجارستان، متحد نزدیک روسیه در اتحادیه اروپا، نشانه‌ای از گرایش جدید ترامپ برای کاهش تنش با مسکو است. کارشناسان معتقدند این تحول در آستانه دیدار ترامپ و زلنسکی می‌تواند برای کی‌یف نگران‌کننده باشد. یکی از تحلیلگران در گفت‌و‌گو با آکسیوس گفته است، «اگر ترامپ به دنبال بازسازی روابط با پوتین باشد، بعید است در همان زمان با ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین موافقت کند.» در حالی که زلنسکی با امید به دریافت حمایت نظامی جدید به واشنگتن رفته، ترامپ با یک تماس تلفنی با پوتین معادله را تغییر داده است. اگر دیدار روسای‌جمهور آمریکا و روسیه در بوداپست برگزار شود، ممکن است دورنمای روابط واشنگتن–کی‌یف و توازن قدرت در جنگ اوکراین وارد مرحله تازه‌ای شود.

