خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف

وزیر علوم از تامین هزینه مالی اخذ وکیل به منظور دفاع حقوقی از دانشگاه صنعتی شریف، برای برداشتن تحریم این دانشگاه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۶۹
440 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر حسین سیمایی صراف، ضمن بیان این مطلب تحریم نهاد دانشگاه از سوی کشور‌های غربی را ظالمانه دانست و اظهار کرد: اگر تحریم تجاری و اقتصادی هم قابل قبول باشد. بر اساس توصیه نامه‌های یونسکو، ساحت علم و فناوری قابل تحریم نیست؛ بنابراین تحریم دو دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی خلاف قوانین بین المللی یونسکو، دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها است.

وی در ادامه تصریح کرد: در عین حال وظیفه دولت است که با دفاع حقوقی جانانه در عرصه‌های بین المللی، دانشگاه صنعتی شریف را از لیست تحریم خارج کند.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: ما در وزارت علوم سعی می‌کنیم هزینه‌های مالی برای حضور وکیل به منظور دفاع حقوقی از حق دانشگاه صنعتی شریف و برداشتن تحریم این دانشگاه در نهاد‌های بین المللی را تامین کنیم.

 بیش از این دکتر مسعود تجریشی سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر از عدم توانایی مالی این دانشگاه به منظور پرداخت هزینه مالی وکیل به منظور دفاع از حقوق این دانشگاه در عرصه‌های بین المللی و خروج از تحریم خبر داد و گلایه کرد: دولت‌ها دانشگاه شریف را در این شرایط تنها گذاشتند.

