به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرلشکر یوسف المدانی، رئیس ستاد کل ارتش یمن، بامداد جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) در پیامی رسمی، شهادت سرلشکر محمد عبدالکریم الغماری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح یمن را تسلیت گفت.
المدانی در این پیام که از سوی شبکه المسیره منتشر شد، ضمن ابراز همدردی با «سید عبدالملک الحوثی رهبر انقلاب یمن، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی، و مردم یمن»، گفت: «نیروهای مسلح یمن یکی از بزرگترین مردان این سرزمین را از دست دادند؛ مردی که تمام زندگی خود را در راه دفاع از امت، دین و میهن فدا کرد.»
او افزود: «تلاشها و مجاهدتهای شهید الغماری سرانجام به شهادتی بزرگ در راه خدا انجامید؛ شهادتی در مقدسترین نبرد امت در برابر دشمن صهیونیستی.»
رئیس ستاد کل یمن تأکید کرد که ارتش این کشور راه و مسیر جهادی و عملی را که شهید الغماری در دوران مسئولیت خود ترسیم کرد، ادامه خواهد داد. او گفت: «خون پاک شهید الغماری راه او را تثبیت کرد و ما همراه با یارانش در همان مسیر ادامه خواهیم داد.»
یوسف المدانی در ادامه خاطرنشان کرد: «ریختن این خونها، عزم و اراده رزمندگان و نیروهای نظامی ما را برای ادامه جهاد در راه خدا و دفاع از مستضعفان و محکمتر میکند.»
او در پایان بر تداوم حمایت یمن از مردم فلسطین تأکید کرد و گفت: «یمن همچنان بر موضع ایمانی و انسانی خود در پشتیبانی از غزه استوار خواهد ماند تا به یاری خدا پیروزی نهایی حاصل شود.»