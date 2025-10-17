به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عرضه بلیت‌ قطارهای مسافری بازه زمانی اول تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از فردا شنبه ۲۶ مهرماه آغاز می‌شود.

پیش فروش بلیت همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آبان ماه و مسیرهای برگشت تا اول آذرماه) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح فردا به صورت اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز شنبه ۲۶ مهرماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۴ روز شنبه به بعد، عرضه بلیت‌های باقیمانده این دوره به صورت همزمان حضوری و غیر حضوری انجام می‌شود.