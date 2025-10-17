۱۸۰ سال زندان در انتظار جان بولتون

وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ اکتبر اعلام کرد که جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ، در ۱۸ مورد به نگهداری و انتقال غیرقانونی اطلاعات دفاع ملی متهم شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس کیفرخواست صادرشده از سوی هیئت منصفه فدرال در ایالت مریلند، بولتون متهم است که پس از خروج از کاخ سفید در سال ۲۰۱۹، اسناد و یادداشت‌هایی با طبقه‌بندی «محرمانه» و «خیلی محرمانه» را بدون مجوز نزد خود نگه داشته و بخشی از آن را از طریق ایمیل شخصی و پیام‌رسان‌های خصوصی برای افراد نزدیک به خود ارسال کرده است. مقام‌های قضایی گفته‌اند این اسناد شامل بیش از هزار صفحه نوشته بوده که در آن اطلاعات حساس درباره عملیات خارجی، برنامه‌های امنیت ملی و روابط دیپلماتیک آمریکا درج شده است.

بازرسان اف‌بی‌آی در جریان تفتیش خانه بولتون در شهر بتسدا و دفتر کار او در واشنگتن، چندین پوشه با عنوان‌هایی مانند «Trump I-IV» و دفترچه‌هایی حاوی گزارش‌های محرمانه را کشف کرده‌اند. طبق گزارش رسانه‌ها، برخی از این اسناد به برنامه‌های مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی و سیاست‌های راهبردی آمریکا مرتبط بوده‌اند.

در بخشی از کیفرخواست آمده است که بولتون از حساب شخصی خود برای ارسال اسناد طبقه‌بندی‌شده به دو نفر از اعضای خانواده‌اش استفاده کرده و حتی پس از هک شدن ایمیلش توسط یک عامل سایبری منتسب به ایران، موضوع وجود اسناد محرمانه را به مقامات فدرال اعلام نکرده است.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای تأکید کرده است: «هیچ‌کس فراتر از قانون نیست. هر فردی که به امنیت ملی آسیب بزند باید پاسخگو باشد.» مقامات اف‌بی‌آی نیز اعلام کرده‌اند این پرونده نتیجه تحقیقات چندساله درباره سوءاستفاده بولتون از اطلاعات حساس است.

در مقابل، وکلای بولتون این اتهامات را سیاسی دانسته و گفته‌اند یادداشت‌های او «دفترچه‌های شخصی» بوده که حاوی اطلاعات عمومی است و در اختیار هیچ فرد غیرمجاز قرار نگرفته است. آن‌ها تأکید کرده‌اند که اف‌بی‌آی از سال 2021 از وجود این یادداشت‌ها اطلاع داشته و ادعای پنهان‌کاری نادرست است.

در صورت محکومیت، بولتون ممکن است برای هر یک از 18 فقره اتهام با حداکثر 10 سال زندان روبه‌رو شود. پرونده او یکی از جنجالی‌ترین موارد مرتبط با سوءاستفاده از اسناد طبقه‌بندی‌شده در سال‌های اخیر است و برخی ناظران سیاسی آن را بخشی از فضای پرتنش میان دولت ترامپ و مخالفانش می‌دانند.

منابع خبری آمریکایی این پرونده را نشانه‌ای از تشدید برخورد قضایی با مقامات پیشین کاخ سفید عنوان کرده‌اند.