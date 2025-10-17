پیام علی دایی برای پیشکسوت فقید پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ علی دایی درباره درگذشت بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس گفت:این ضایعه را صمیمانه به خانواده داغدار شفقتیان،پیشکسوتان فوتبال و جامعه ورزش کشور تسلیت می گویم و برای ایشان غفران الهی را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

دایی درباره برگزاری مراسم تشیبع گفت: متاسفانه چون‌ در تهران نیستم نمی توانم در مراسم تشییع شرکت کنم وگرنه حسب وظیفه برای ابراز همدردی و عرض تسلیت به بهشت زهرا می رفتم.اگر در روز مراسم یادبود در تهران باشم حتما حضور خواهم یافت

کاپیتان اسبق پرسپولیس و تیم ملی افزود:اقای شفقتیان از نسلی بود که تعصب خاصی به پیراهن و باشگاه خود داشت.بازی های ایشان را تا حدودی بخاطر دارم.اقای شفقتیان فوتبال جاندار و محکمی بازی می کرد و در سالهای دهه شصت و هفتاد بخاطر عشق به پرسپولیس به مادیات توجه نداشت و این ستودنی است.ایشان را چند باری ملاقات کردم‌اقای شفقتیان تمام دوره های مربیگری را طی کرده بود و علاقه وافری به مربیگری و اموزش جوانان و استعدادیابی داشت اما متاسفانه بستر کار برای شان فراهم نشد.

دایی گفت: آنچه از اقا منوچهر در ذهنم مانده سوای بازی های متعصبانه عزت نفسی بود که داشتند. آمرزش الهی و شادی روح شان را از خداوند مسالت دارم.روح شان در ارامش باشد.