پیام علی دایی برای پیشکسوت فقید پرسپولیس

علی دایی اسطوره فوتبال ایران درگذشت زنده یاد منوچهر شفقتیان را تسلیت گفت.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ علی دایی درباره درگذشت بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس گفت:این ضایعه را صمیمانه به خانواده داغدار شفقتیان،پیشکسوتان فوتبال و جامعه ورزش کشور تسلیت می گویم و برای ایشان غفران الهی را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

دایی درباره برگزاری مراسم تشیبع گفت: متاسفانه چون‌ در تهران نیستم نمی توانم در مراسم تشییع شرکت کنم وگرنه حسب وظیفه برای ابراز همدردی و عرض تسلیت به بهشت زهرا می رفتم.اگر در روز مراسم یادبود در تهران باشم حتما حضور خواهم یافت

کاپیتان اسبق پرسپولیس و تیم ملی افزود:اقای شفقتیان از نسلی بود که تعصب خاصی به پیراهن و باشگاه خود داشت.بازی های ایشان را تا حدودی بخاطر دارم.اقای شفقتیان فوتبال جاندار و محکمی بازی می کرد و در سالهای دهه شصت و هفتاد بخاطر عشق به پرسپولیس به مادیات توجه نداشت و این ستودنی است.ایشان را چند باری ملاقات کردم‌اقای شفقتیان تمام دوره های مربیگری را طی کرده بود و علاقه وافری به مربیگری و اموزش جوانان و استعدادیابی داشت اما متاسفانه بستر کار برای شان فراهم نشد.

دایی گفت: آنچه از اقا منوچهر در ذهنم مانده سوای بازی های متعصبانه عزت نفسی بود که داشتند. آمرزش الهی و شادی روح شان را از خداوند مسالت دارم.روح شان در ارامش باشد.

 

