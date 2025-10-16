پسرعموی بشار اسد دستگیر شد

نیروهای امنیتی وابسته به شورشیان حاکم بر دمشق، در یک عملیات امنیتی ویژه در حومه لاذقیه، نمیر بدیع اسد، پسرعموی بشار اسد را بازداشت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» اعلام کرد که شورشیان حاکم بر دمشق، موفق به بازداشت «نمیر بدیع اسد» پسرعموی بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، در منطقه القرداحه واقع در حومه لاذقیه شدند.

به‌گفته یک منبع امنیتی در وزارت کشور دولت ابومحمد الجولانی، نمیر اسد به‌همراه چند نفر دیگر، در جریان «یک عملیات دقیق و برنامه‌ریزی‌شده توسط واحدهای ویژه امنیت داخلی سوریه دستگیر شده است».

نیروهای الجولانی نمیر اسد را به تجارت مواد مخدر و ارتکاب جرایم متعدد در دوران حکومت بشار اسد متهم می‌کنند.