اتوبان شهید همت مسدود می‌شود

رئیس پلیس راه استان البرز از انسداد کامل اتوبان شهید همت در محدوده این استان خبر داد و اعلام کرد که این محدودیت ترافیکی به دلیل عملیات عمرانی تا بعد ازظهر روز جمعه ادامه خواهد یافت.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۳۴
443 بازدید
اتوبان شهید همت مسدود می‌شود

به گزارش تابناک، پیمان کرمی، رییس پلیس راه البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرج، اظهار کرد: اتوبان شهید همت از ساعت ۲۳ امشب (پنجشنبه شب) تا بعد ازظهر فردا جمعه، ۲۵ مهر ماه جاری، به طور کامل مسدود خواهد شد.

وی افزود: این انسداد کامل به منظور اجرای عملیات عمرانی و در هر دو مسیر رفت و برگشت از تهران به کرج و بالعکس اعمال می‌گردد. از این رو، رانندگان محترم باید برای تردد در این محور زمانی خود را تنظیم کنند.

کرمی در خصوص مسیر جایگزین، به رانندگان توصیه کرد که از آزادراه شهید فهمیده به عنوان مسیر جایگزین استفاده نمایند. وی تاکید کرد: رانندگان می‌توانند در طول مدت انسداد از آزادراه شهید فهمیده «آزادراه تهران - کرج» برای تردد استفاده کنند و از عجله و شتاب در رانندگی خودداری نمایند تا از هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

پلیس راه استان البرز از تمامی رانندگان درخواست کرد که ضمن همکاری با ماموران پلیس راه، قبل از آغاز سفر از وضعیت جاده‌ها اطلاع کسب کرده و با رعایت کامل مقررات رانندگی، سفر ایمنی داشته باشند.

